El club tiene la intención de abrir Mestalla para ver la final

valencia. El Valencia está estudiando la posibilidad de abrir el campo de Mestalla para que los aficionados que no puedan desplazarse hasta Sevilla el 25 de mayo, con motivo de la final de Copa, puedan ver el encuentro ante el Barcelona en el mismo recinto blanquinegro a través de las pantallas gigantes. El anuncio lo realizó ayer Anil Murthy en Radio Marca, y el Valencia está trabajando sobre el asunto puesto que hay que pedir los pertinentes permisos a los organismos oficiales. Hay que tener en cuenta que esa noche en Mestalla se pueden reunir tantos aficionados que incluso se puede llenar el estadio.

Eso provoca que haga falta una previsión de efectivos de policía y resto de asistencias que en un evento de estas características hacen falta. No obstante, desde la entidad no descartan otras opciones en caso de que finalmente se decida por diferentes motivos no abrir Mestalla, que es lo que los aficionados querrían.

De cualquier forma, de lo que están pendientes los seguidores es de ver de qué forma se reparten las entradas para la final -y cuántas son-. El Valencia tiene claro que habrá sorteo, premiando la fidelidad y la asistencia.