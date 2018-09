Los claroscuros del Valencia Guedes gesticula en un instante del encuentro ante el Celta. / jesús signes El empate ante el Celta deja motivos para creer pese a que no llega la primera victoria T. C. J. VALENCIA. Viernes, 28 septiembre 2018, 01:00

El valencianismo dudó en qué lado de la balanza debía poner el empate ante el Celta. Tampoco los técnicos. «Teníamos que haber ganado», aseguró Rubén Uría, que luego añadiría: «Estamos relativamente tranquilos». Y esa sensación es la que invadió Mestalla y el vestuario de los blanquinegros. La sensación de control del juego fue casi absoluta, pero la primera victoria se sigue resistiendo (la última vez que el Valencia no ganó en los seis partidos iniciales fue en 1957) y la situación en la tabla es preocupante. Este segundo proyecto de Marcelino García Toral ha empezado con claroscuros, motivos para la esperanzas y otros que provocan fuertes dolores de cabeza. El equipo, quedó demostrado contra el Celta, tiene mimbres para crecer y puntos negros que urge solucionar.

Verticalidad, contraataque y oportunidades de gol

La versión exhibida por el Valencia el miércoles fue la más similar a la de la pasada temporada. No le hizo falta el balón a los blanquinegros (37% de posesión) para dominar el partido. Regresaron la fiabilidad defensiva y el uso del contragolpe en una notable primera mitad. El 1-0 del descanso hablaba de un Valencia solidario y compacto cuya renta era escasa para los méritos que había contraído. Coquelin y Soler le dieron chispa a la circulación de balón y los hombres de ataque cumplieron su papel de salir como balas. Por ahí llegaron unas cuantas ocasiones de gol y un bagaje aceptable -5 remates entre los tres palos, 13 en total- en busca de la portería defendida por Sergio Alvárez.

Guedes asume su papel y vuelve a ser importante

El fichaje más caro de la historia del Valencia asumió su papel: Guedes debe ser un futbolista diferencial. El portugués había aparecido de forma muy puntual hasta el momento y contra el Celta evidenció que las piernas ya le responden. Guedes lideró al Valencia en la parcela ofensiva y rozó el gol en varias ocasiones. No sólo eso, puesto que provocó dos tarjetas amarillas y dio la asistencia de gol a Batshuayi. El belga, por cierto, dejó otra buena noticia: la de su debut goleador en Valencia.

Coquelin, Kondogbia y Garay, refuerzos de lujo

El regreso de Francis Coquelin ha sido una bendición para Marcelino. Ni ante el Villarreal ni tampoco ante el Celta dio el francés la sensación de haber estado seis meses parado por lesión. Su vuelta, la de Kondogbia y Garay dotan al equipo de más armas para pelear en este carrusel de partidos. El central argentino, por cierto, dio un gran nivel pese a estar un mes fuera de circulación por los problemas de rodilla.

Sin contundencia para sentenciar los partidos

Ya le sucedió contra el Atlético de Madrid y el Levante. El Valencia está perdonando en exceso de cara a la portería rival. Son puntos que se marchan, igual que sucediera el miércoles ante el Celta. Mestalla se quedó helado con el gol de Iago Aspas porque el conjunto blanquinegro tuvo el partido bajo control y echó a perder el botín en una de las pocas ocasiones claras de los vigueses. «Nos falta un poco de efectividad y eso tiene que llegar», reconoció Uría, consciente de que el Valencia hizo lo suficiente para ganar y sin embargo no logró concretarlo.

La banda derecha, punto débil del puzle blanquinegro

El gol del Celta tuvo su origen por la banda derecha del Valencia, donde Cristiano Piccini dejó demasiado tiempo para pensar antes de ver cómo el centro acabaría en el cabezazo de Iago Aspas. Mohamed volcó el fútbol ofensivo de su equipo por esa zona, sabedor de que el Valencia sigue sufriendo para suturar la herida. La banda derecha, al menos en este inicio de curso, se muestra como el punto más débil del puzle blanquinegro. Como muestra, la titularidad de Ruben Vezo -central reconvertido- contra la Juventus en un movimiento ante el 'coco' del grupo de la Champions que evidencia el problema de los blanquinegros para arreglar el perfil diestro. Todos los caminos llevan a la idea de que el Valencia reforzará el lateral en el mercado de invierno.

Rodrigo pierde brillo y Gameiro continúa sin marcar

Rodrigo Moreno marcó contra el Atlético de Madrid en la primera jornada, dando continuidad a su brillante pasada temporada. Desde entonces, el hispano-brasileño ha perdido brillo en el juego más allá de no concretar sus -escasas- ocasiones. No pasó desapercibido el cabreo del capitán con Batshuayi cuando el belga no le dio el balón en una jugada de ataque. El Valencia necesita al mejor Rodrigo mientras aguarda a que despierte Kevin Gameiro. El francés gozó de pocos minutos ante el Celta, pero ni el miércoles ni tampoco en partidos anteriores ha podido estrenarse como goleador valencianista. Santi Mina, ahora en el dique seco por lesión, tampoco ha abierto su cuenta goleadora.