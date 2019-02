«Tenía claro que no era mediapunta sino un gran mediocentro» Martes, 5 febrero 2019, 00:47

Braulio Vázquez, ahora responsable deportivo de Osasuna, fue quien promovió su fichaje para el Valencia. «Tenía claro que no era mediapunta sino un gran mediocentro. Y así se lo dije. No sabía jugar de espaldas y no era rápido de movimientos, pero sí con las ideas con el balón en los pies», afirma Vázquez sobre el futbolista. «Me llegué a asustar un poco en ocasiones porque arriesgaba mucho, pero es en definitiva su fútbol y lo ha demostrado con creces. Lo que más me ha sorprendido es su evolución en la faceta personal. Era un niño cuando vino, estaba todavía por acabar su formación en la élite y como valencianista se ha hecho de verdad. No sé si es el mejor fichaje que he hecho en mi carrera, pero sí el que más ha evolucionado y en eso ha ayudado lógicamente la estabilidad que tiene».