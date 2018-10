Lim se cita con Marcelino antes de volver a Mestalla El propietario aprovecha uno de los partidos más prestigiosos del año para reunirse con el técnico y los directivos Domingo, 7 octubre 2018, 00:02

valencia. Peter Lim ha cumplido con la agenda prevista desde que iniciara su particular gira europea. En Manchester, donde tiene muchos de sus negocios, socios y amigos, pasó unos días el dueño del Valencia. Lim vio desde el palco de Old Trafford como su equipo dejaba una grata impresión en la segunda jornada de la Champions League. El Valencia no pudo conseguir los tres puntos, pero el empresario se marchó satisfecho de la respuesta de su equipo ante un gigante -ahora mismo, económicamente hablando- como el Manchester United.

Lim llegó a Valencia el viernes con la intención de mantener reuniones en la ciudad con los responsables del club de Mestalla en el día a día. El magnate de Singapur se vio ayer con Mateo Alemany, Anil Murthy, Kim Koh y Marcelino García Toral. Suele aprovechar Lim para ver a su equipo en directo durante los partidos más suculentos de la temporada y esta vez no ha hecho una excepción. La visita del Barcelona, actual campeón de Liga y Copa, contará con la presencia en el palco VIP de Lim.

El máximo accionista de la entidad blanquinegra se centrará esta noche en el partido después de compartir con los directivos y el entrenador las últimas novedades de la actualidad del Valencia. Marcelino cuenta con la máxima confianza de Lim y el resto de responsable pero además del fútbol, son muchos los temas que el dueño debe tratar con su mano derecha, Kim Koh, el presidente Murthy y Alemany como director general del club.

El plato estrella y máxima preocupación continúa siendo el nuevo Mestalla. Deloitte trabaja en ese asunto, cada vez más urgente por los plazos marcados en la Actuación Territorial Estratégica. El nuevo estadio debe estar acabado en mayo de 2021 y el viejo Mestalla derribado en 2023 aunque Alemany ya aseguró que no se reiniciarán las obras hasta que haya una oferta por las parcelas de Mestalla.