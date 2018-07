El Cholo vuelve a exprimir a Gameiro, que juega más de una hora frente al PSG El francés forma en ataque junto a Vietto y Correa en el amistoso disputado en Singapur y tiene una clara ocasión para macar con 0-0 H. E. VALENCIA. Martes, 31 julio 2018, 00:21

El Cholo mantiene su particular pulso por Gameiro, no se sabe muy bien contra quién. El entrenador argentino volvió ayer a exprimir al francés, que está en la pole para salir del Atlético y tiene un acuerdo con el Valencia. El técnico colchonero se resiste a soltar al atacante mientras el club no le provea del sustituto, que tiene nombre y apellidos: Nikola Kalinic.

Las negociaciones con el Milan por el atacante parecen haber alcanzado el momento álgido, aunque al cierre de esta edición no había acuerdo entre clubes. Simeone ha dejado claro que Gameiro sería uno más de su plantilla mientras no contase con Kalinic.

De forma paralela, el Valencia tiene desde hace semanas un acuerdo por Gameiro con el Atlético. También está todo atado con el futbolista. Sólo falta que Simeone dé el beneplácito para que los clubes intercambien documentos.

Pero es que mientras tanto, el Cholo cuenta con el francés como uno más. De hecho, ayer fue titular junto a Vietto y Correa en el ataque. El galo gozó de una clarísima ocasión para poner por delante a los colchoneros en el partido que les enfrentó en Singapur al PSG. Fue en un contragolpe, pero el ariete francés ajustó demasiado su remate, que se marchó por encima del marco de Trapp.

En el Valencia el discurso es de paciencia. Marcelino expresó después del partido del Lausanne que el club va a esperar a las primeras opciones. Y Gameiro lo es. Aunque hay plan B, existe cierta tranquilidad en llevar a cabo la operación porque el Cholo no garantiza minutos al futbolista.

Que ayer permaneciese 64 minutos sobre el terreno de juego y que esté tardando tanto en liberarlo es parte de la estrategia del argentino, que se resiste a reforzar al Valencia, al que considera un rival directo.

El conjunto de Mestalla, no en vano, disputará la Champions y en la Liga tiene como objetivo volver a meterse entre los cuatro mejores. Además, el Atlético será el primer contrincante de los blanquinegros en el campeonato doméstico, en un partido programado para el 20 de agosto. Para los intereses colchoneros, cuanto menos entrene Gameiro a las órdenes de Marcelino hasta hecha fecha, mejor.