Sin chistes para 'Hulio' Joaquín, tras marcarle el gol al Sevilla. / efe Gayà, tras debutar con la selección, se las verá con un jugador que sorprendió a Layhoon cuando salió ovacionado C. V. Sábado, 15 septiembre 2018, 00:47

Un chollo para la promoción exterior del Betis; un referente en el vestuario; un pilar para Quique Setién y esta tarde un problema para Gayà. Joaquín Sánchez Rodríguez (El Puerto de Santa María 21-7-1981) volverá a pisar Mestalla y aún se estará preguntando Layhoon por qué una afición como la valencianista es capaz de poner a parir a su máximo accionista y, al mismo tiempo, ovacionar de la manera que lo hizo a un futbolista del equipo rival. A la entonces presidenta se le tuvo que explicar la idiosincrasia del fútbol interpretada por un aficionado de Mestalla, que hasta le puso exhibió hace tres años una pancarta (fue la Curva Nord): 'Joaquín, bienvenido a Mestalla'.

Joaquín, a sus 37 años, lejos de apagarse, parece que se ha empeñado en protagonizar la nueva versión de 'El curioso caso de Benjamin Button'. Más 'viejo', sí, pero más cachondo y hasta más futbolista. Joaquín, salvo sorpresa, será hoy titular y se las verá con Gayà. Si el valencianista acaba de estrenar su internacionalidad, el verdiblanco acaba de cumplir 18 años desde que jugara su primer partido como profesional. Lleva 489 encuentros en Primera y sólo cinco futbolistas superan sus registros: Hierro (497), Soler (504), Xavi (505), Casillas (510) y Sanchis (523). Suma 19 temporadas en Primera y es el futbolista de la actual competición con más partidos.

Todavía con contrato con el Betis hasta 2020, Joaquín nunca ha ocultado sus sentimientos hacia el Valencia, club que le firmó en 2006 por 25 millones de euros y con el que participó en cinco temporadas (239 partidos oficiales y 33 goles). Ahora, Joaquín ya no es Joaquín. En Sevilla, tan divertidos como siempre, ya le conocen como 'Hulio', con la 'j' aspirada al más puro acento andaluz. Fue en una entrevista cuando le preguntaron por su 'hobby preferido' a lo que respondió serio él: «El tenis». A pocos metros, su compañero en el Málaga Julio Baptista explotó de risa porque sabía que el extremo no había jugado nunca al tenis. «No sé ni coger una raqueta, Hulio», confesó Joaquín. Hoy en día, la afición le conoce como 'Hulio' y hasta hay camisetas con ese nombre.

Joaquín es un filón para el Betis. Su aportación a las redes sociales recogen todo tipo de situaciones a cual de ellas más divertida: bailes, canciones, chistes, ocurrencias... En otra entrevista recordó cómo fue su fichaje por el Valencia. «Me reuní con el presidente (Lopera) por el interés del Valencia. Y me pregunta: '¿Usted quiere irse del Betis?' Y yo 'no, presidente, pero es una buena oportunidad'. Y él insistía hasta que le dije que sí. Y me dice 'pues vas a jugar de blanco, el Valencia viste de blanco ¿no? Pues de blanco vas a jugar, pero en el Albacete'. Entonces me fui para Albacete, obligado por Lopera que si no me ponía una multa de millones de euros. Y allí que me presenté. Estaba todo cerrado, no me esperaba nadie. Me cogí al tío de la grúa para que diera fe junto con un notario de que me había presentado allí. Y me volví para Sevilla».