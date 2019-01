«Chicharito quiere venir, pero no es fácil» Marcelino sonríe en un instante de la sesión previa al duelo ante el Villarreal. / jesús signes Marcelino apuesta por el mexicano y el West Ham sólo contempla un traspasoEl Valencia necesita ganar el derbi para dar continuidad al triunfo de Vigo ante un Villarreal que pelea por salir de la zona de descenso TONI CALERO/ LOURDES MARTÍ Sábado, 26 enero 2019, 01:41

valencia. 'Chicharito' Hernández, Michy Batshuayi y un mercado de fichajes que de momento no avanza para el Valencia se entrometieron en la comparecencia de Marcelino previa al choque ante el Villarreal. De puertas hacia dentro, el técnico prepara junto a sus futbolistas este partido de Liga vital para seguir dando saltitos en la clasificación y de puertas hacia fuera se explaya Marcelino sobre la posibilidad de contratar a Chicharito o la necesidad de sacar a Batshuayi antes de que finalice el mercado en cinco días. La conclusión más definitiva de las palabras del técnico es que su apuesta es la de firmar a Chicharito. Eso, pese a que el 4 de enero lo dio prácticamente por descartado: «Me gustan más mis cuatro delanteros que Chicharito». Queda en evidencia que todo era pura estrategia y ahora el Valencia trabaja para conceder el deseo a Marcelino, convencido de que el mexicano es el idóneo para cambiarle la cara al ataque de su equipo.

«Chicharito es una opción porque el futbolista juega poco y es partidario de venir al Valencia. Pero la situación es complicada. Mi poquita información me dice que ahora mismo el West Ham sólo contempla una opción de salida, que es la venta», desveló Marcelino. Alemany, Longoria y compañía tienen menos de una semana por delante para desbloquear la operación subiendo la oferta al West Ham o bien apostar por otra posibilidad. El Valencia, se ha encargado de apuntarlo Marcelino en varias ocasiones, tiene que firmar sí o sí a un delantero pese a la especial idiosincrasia del mercado invernal. «Puede darse que el mercado no otorgue posibilidades para intentar aumentar el potencial del equipo por diferentes motivos. Sea costo o porque los clubes no dejen de salir o nosotros no encontremos los futbolistas que nos convencen», desgranó el entrenador valencianista.

La realidad sobre la que planifica Marcelino es que todo «se resolverá al final». Es decir, tanto el fichaje del ariete como la salida de Michy Batshuayi, en 'standby' por las pretensiones del Chelsea, que no quiere una nueva cesión para el belga y busca el traspaso. «Creo que es muy poco probable que Michy se quedé con nosotros. Si sólo dependiera del Valencia y el propio futbolista, no seguiría aquí. Pero el Chelsea quiere ser partícipe de la decisión», dijo Marcelino, que no considera «imposible» que finalmente Batshuayi se quede hasta junio precisamente por las pretensiones del Chelsea.

Otro delantero, Kevin Gameiro, motivó que Marcelino no diera ayer la lista de convocados para el derbi. El golpe «muy duro» que recibió el francés contra el Getafe pone en duda su participación esta noche. Gameiro fue mejorando a lo largo del día, pero va a ser duda hasta poco antes del encuentro. «En función de la evolución, decidiremos. Si sube un futbolista del filial para sustituirle será Fran Navarro o Álex Blanco», avisó Marcelino. La duda de Gameiro por la contusión se une a las bajas de Kondogbia y Guedes por lesión y la de Gabriel Paulista por sanción. Hay otro jugador, Francis Coquelin, que tampoco está al cien por cien pero sí se incluirá entre los convocados para recibir al Villarreal.

«Me estoy haciendo mayor»

Marcelino no quiso avivar la polémica -aún abierta- existente entre él y Pepe Bordalás, el Valencia y el Getafe, para centrarse en un partido que será especial para él. Hoy cumple el asturiano 300 encuentros en los banquillos de Primera, precisamente ante un Villarreal que ya dirigió. «Eso significa que me estoy haciendo mayor», bromeó Marcelino. «Es una satisfacción muy grande y el fruto de muchas horas de dedicación. Tengo que agradecer a los futbolistas y los dirigentes que me han traído hasta aquí. Y a Rubén (Uría) e Isma (Fernández), porque llevamos muchísimos años trabajando juntos, desde el principio. No sé cuánto tiempo más voy a estar, pero no mucho», dijo sonriendo.

Al Valencia, esta noche, sólo le sirve derrotar al Villarreal para no volver a distanciarse del objetivo. «Tenemos que confirmar la victoria de Vigo», repitió en diversas ocasiones Marcelino. Las sensaciones de los dos últimos partidos de Liga, pese al empate en Mestalla contra el Valladolid, han sido mejores que en los encuentros previos y hoy visita el coliseo de la Avenida de Suecia un Villarreal que confió en Luis García tras la destitución de Calleja para sacar al equipo del pozo. «El dibujo y la idea algo ha cambiado. Antes el equipo siempre salía con un balón jugado, que ponía riesgo en la iniciación, y ahora es un equipo que encaja menos, más sólido», reflexionó Marcelino.

Con 18 puntos y sólo el Huesca por detrás, al Villarreal tampoco le sirve el empate. «Es la primera final de las 18 que nos quedan», apuntó Luis García. El técnico no puede contar con Bruno Soriano, Morlanes y Raba por lesión mientras que Funes Mori está sancionado. La duda de Luis García pasa por si juega en el centro del campo con la dupla Vicente Iborra-Manu Trigueros o bien apuesta por la entrada de Pablo Fornals, a quien pretende el Nápoles de Carlo Ancelotti. La segunda línea del Villarreal estará compuesta por Pedraza, Toko Ekambi y Cazorla; arriba se disputan un sitio Gerard Moreno -atascado desde su regreso a Vila-real- y Carlos Bacca.