Cheryshev quiere a Guedes Denis Cheryshev durante su presentación en Paterna. / jesús signes El ex del Villarreal ya es una realidad, mientras que el club se mantiene firme con la oferta presentada al PSG por el futbolista portugués «Si viene será la guinda del pastel», afirma el extremo ruso ÓSCAR CLAVER VALENCIA. Viernes, 17 agosto 2018, 00:00

Denis Cheryshev es el elegido para la banda a falta del desenlace que pueda tener el culebrón Gonçalo Guedes. El futbolista ruso llega por segunda vez a la entidad de Mestalla después de coronarse con su selección en el Mundial, donde anotó cuatro goles en cinco partidos, empatando de esta forma con jugadores como Cristiano, Mbappé o Griezmann.

Y con esta intención de continuar con el rendimiento mostrado en el torneo internacional aterriza de nuevo en Valencia. «Ojalá, para eso trabajo todos los días. He cambiado algunas cosas que me molestaban y espero dar el máximo nivel», comentó el jugador. No obstante, el extremo también recala en el club blanquinegro con un amplio historial de lesiones. La última ocasión que completó los noventa minutos de un partido fue en febrero de 2016, precisamente con la camiseta valencianista. «Al terminar mi etapa anterior en el Valencia me operé y la verdad que fue bien. Ahora llevo dos semanas entrenando y todavía me falta bastante, pero me encuentro bien», recalcó.

De esta manera, Cheryshev encara su segunda etapa en el conjunto valencianista, así como la segunda también a las órdenes de Marcelino, con quien ya trabajó en Villarreal. Precisamente el asturiano ha sido la baza más importante para concretar su fichaje. «En cuanto supe que el míster estaba interesado en que viniera, ya no quería escuchar nada más. Marcelino es muy exigente, y con esa exigencia te saca el mejor partido. Para mí es importante tener la confianza del entrenador».

El nuevo integrante de la plantilla blanquinegra también hizo referencia a la nueva y centenaria campaña que arrancará esta próxima semana. «Se prevé una temporada muy ilusionante. Hay que tener los pies en el suelo, pero hay un gran equipo», señaló el futbolista. Un equipo que espera cerrar sus filas con la llegada de Gonçalo Guedes, con quien el ruso competiría por un puesto en el once. «Ojalá esté aquí. Al final la competencia hace mejores a todos los jugadores. Si viene será la guinda del pastel, pero eso no depende de mí», afirmó Cheryshev respecto al portugués.

Por el momento, el Paris Saint-Germain no cuenta con Guedes ni en su página web. En el portal oficial del club francés, el futbolista no aparece como integrante de la primera plantilla. Además, en cuanto a aspectos deportivos, tampoco viajó con sus compañeros en la gira que los parisinos realizaron en Singapur esta pretemporada. Hechos que parecen acercar al astro portugués a falta de noticias oficiales por parte de los dos clubes.

El jugador, por su parte, también pareció hacer un guiño al Valencia a través de sus redes sociales. El extremo dio me gusta a una publicación de la entidad de Mestalla en la que se anunciaba el fichaje de Kevin Gameiro. Por el momento, el club blanquinegro aguarda firme en su postura en cuanto al fichaje. Ya presentaron una oferta hace tiempo y se mantienen a la espera de la respuesta que pueda dar el equipo parisino.