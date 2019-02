Cheryshev: «Quedan cosas muy bonitas, hay que pelear por todo» Cheryshev celebra su tanto ante el Celtic. / REUTERS/Russell Cheyne El ruso asegura que la mejoría del conjunto blanquinegro se basa en que la plantilla siempre creyó en el trabajo de Marcelino TONI CALERO Sábado, 16 febrero 2019, 00:58

valencia. Denis Cheryshev es otro. En Celtic Park, después de completar otro gran partido, esta vez como delantero, se le ve feliz y despojado de todos los problemas que complicaron al inicio su segunda etapa como valencianista. El ruso sólo fue capaz de anotar un gol, en el derbi frente al Levante, hasta finales de enero. Entre tanto, una lesión que le llevó a la enfermería durante cinco semanas y la preocupación, nada nueva en su caso, de que las malditas lesiones le iban a impedir ser protagonista en Mestalla. Mejoró el Valencia y también un Cheryshev que aprovechó la larga ausencia de Guedes para asumir un rol más determinante. Tanto, que Marcelino, el hombre que más fe puso en la contratación del ruso, le puso de delantero contra el Celtic para dejar sentenciada la eliminatoria europea.

Esta versión de Cheryshev es la de un futbolista que brilló como anfitrión en el Mundial y poco después provocaría la apuesta del Valencia. Los siete millones de euros que en junio costaría quedarse en propiedad al ruso se ven ahora como una cifra asumible y discreta, sobre todo si el zurdo es capaz de mantener el vuelo de aquí hasta el término de la temporada. Para Cheryshev, de 28 años y un valor de mercado de siete 'kilos' precisamente, la confianza en sí mismo fue la clave para superar los malos momentos. «Me encuentro bien y ahora sólo quiero seguir trabajando para mejorar. La clave es que hemos creído hasta el final, hemos creído en el trabajo del míster, de los compañeros y eso es lo más importante», reflexionaba el ruso en los minutos posteriores a su partidazo en Glasgow: gol y asistencia para convertirse en el mejor del encuentro con permiso de Rubén Sobrino.

El 'nuevo' Cheryshev acumula tres tantos en los últimos siete encuentros (le marcó al Villarreal en Liga, al Betis en Copa y al Celtic en la Europa League) y es uno de los mejores socios de ataque de los delanteros. Entre ellos, un Sobrino a quien el internacional conoce de sobra: «Nos conocíamos desde hace muchos años de la cantera del Real Madrid y la verdad es que me voy muy contento por él porque ha estado trabajando muy duro en las últimas semanas y se lo merece».

La vuelta de Gonçalo Guedes, competencia directa del ruso en la banda izquierda, ha coincidido con la explosión de un Cheryshev certero en la definición. Kevin Gameiro, otro que es otro en las últimas semanas, apuntaba a titular contra el Celtic, se quedó en el banquillo por la confianza que Marcelino tiene en la claridad dentro del área de Cheryshev. Así hasta jugar de delantero en Glasgow. «Había bajas y si hay que echar una mano en esa posición, pues en cualquier sitio que me ponga el míster intentaré dar lo mejor que pueda. Tuve la suerte de marcar un gol, de ayudar al equipo y la verdad es que nos vamos muy contentos», afirmó un jugador que en el Mundial, por citar uno de los ejemplos más recientes, hizo cuatro tantos en cinco partidos: «Claro que hay cosas que cambian cuando estás en una posición diferente a la tuya. Al final es un nuevo enfoque y debes adaptarte un poco. Estos años atrás también he jugado de delantero de vez en cuando y tampoco me cuesta tanto».

El Valencia regresó con el trabajo culminado de Celtic Park después de vivir un ambiente «espectacular» que dejó sin palabras a Cheryshev y el resto de futbolistas blanquinegros. «No había venido nunca y me ha sorprendido mucho el ambiente. Sólo hay que ver de qué manera cantan el himno, ha sido un momento muy bonito», admitió el ruso, quien destacó la «solidez defensiva» del Valencia y la inteligencia para «aprovechar los desajustes defensivos del rival» como el método idóneo para conseguir «un buen resultado de cara a la vuelta de la eliminatoria en Mestalla».

Es probable que Cheryshev tenga un respiro ante el Espanyol y sea Guedes quien empiece el choque. Porque el calendario no concede un segundo de tregua. Y el Valencia está presente en tres competiciones, muy presente, y a Cheryshev no parece sorprenderle demasiado pese a la complicada fase en la que no se reconocía al conjunto de Marcelino. «El trabajo seguía siendo el mismo y nosotros creíamos en lo que hacíamos. Quizás ahora estamos más acertados de cara a portería y eso se traduce en goles, resultados y confianza», detalla el ruso. ¿Cuál fue el motor de la transformación? Según el ruso, no hubo un momento en el que el Valencia se enchufara de repente, sino un trabajo continuado que al fin se ve recompensado: «Estamos mejor a nivel de confianza y al final eso nos permite jugar mejor. Todos estamos sumando, los que salen desde el banquillo como los que están de titulares. Tenemos que seguir esa dinámica porque nos va a hacer fuertes». Y entre tanto optimismo, un mensaje de seguridad: «Quedan cosas muy bonitas, hay que pelear por todo».

El papel de Ferran y Kang In

La progresiva recuperación de jugadores y el paso adelante de Denis Cheryshev ha tenido consecuencias negativas para dos futbolistas: Kang In Lee y Ferran Torres. El surcoreano lleva cuatro partidos sin jugar (Barcelona, Betis, Real Sociedad y Celtic) y el extremo de Foios, tres consecutivos dentro de la convocatoria pero también sin disputar un solo minuto. A Ferran se le esperaba en el once contra el Celtic, pero Marcelino apostó por situar a Daniel Wass en banda izquierda.