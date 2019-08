Charla de Marcelino y aparente normalidad con Rodrigo Algunos jugadores del Valencia en un entrenamiento la semana pasada. / Damián Torres Paulista se ausenta de la sesión por molestias musculares LOURDES MARTÍ Valencia Lunes, 26 agosto 2019, 12:01

Tras la derrota en Balaídos, la primera de Marcelino García Toral desde que es entrenador, el Valencia CF ha vuelto al trabajo. El técnico asturiano se ha encerrado con sus jugadores durante media hora. Un punto de seis es un bagaje demasiado pobre para un equipo que aspira a terminar en zona Champions y, a poder ser, sin menos sufrimiento que la temporada pasada. El equipo prepara ya el partido frente al Mallorca el domingo a las 17 horas. Segundo choque de la temporada en Mestalla. El Valencia no puede fallar en casa ante un recién ascendido si no quiere que el runrún de inicios de la pasada campaña vuelva a la grada.

Para el domingo 31, al filo del cierre de mercado, el cuerpo técnico no sabe si podrá contar con los mismos futbolistas que tiene ahora, por ejemplo Rodrigo Moreno. El delantero pretendido por el Atlético cuyo futuro se debe solucionar esta semana, fue suplente ante el Celta. Una situación sospechosa pero que posteriormente Marcelino explicó como algo puramente deportivo. Hoy, el delantero hispano-brasileño ha saltado al césped de la ciudad deportiva como uno más de los que no partieron de inicio en Balaídos. También ha regresado Álvaro Medrán, el futbolista está descartado y la semana pasada no se ejercitó por una lumbalgia.

Los titulares ante el equipo de Escribá, como es habitual, han realizado trabajo regenerativo. El que no ha aparecido es Gabriel Paulista. El central tiene molestias musculares y ha trabajado en el gimnasio.

Mañana el Valencia volverá a preparar el choque del fin de semana en sesión matinal.