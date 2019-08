Una cesión de Ferran Torres para hacer hueco a Kang In Kang In Lee sonríe durante un entrenamiento. / vcf/ lázaro de la peña Marcelino no asegura tener minutos a los dos canteranos | La Bundesliga es una opción para el de Foios y el club, en caso de una salida, sopesa renovar el contrato del jugador que termina en 2020 JUAN CARLOS VILLENA VALENCIA. Miércoles, 7 agosto 2019, 00:36

El Valencia debe encajar, en la operación entrada y salida del verano, las premisas del entente de Singapur entre Peter Lim y Mateo Alemany con la realidad del primer equipo. Puesto que para el equilibrio deportivo tan importante es seguir, por ejemplo, las directrices de la apuesta por los jugadores de la Academia que indicó el máximo accionista, que afecta entre otros a Ferran Torres y Kang In Lee, como el trabajo donde Marcelino García Toral es el máximo, y exclusivo, responsable en el reparto de minutos. El técnico asturiano volvió a recordar, al término del último amistoso en Leverkusen, que su idea de plantilla es de «20 o 21 jugadores» teniendo en cuenta que se necesitan «entre dos y tres fichajes». Las cifras no están cogidas ni mucho menos al azar.

Contando los jugadores que tuvieron minutos de relevancia el pasado curso y restando los que no cuentan para el técnico en pretemporada en la actualidad hay 18 futbolistas en la cabeza de Marcelino, contando a Ferran Torres. Si se incluye a Kang In Lee la cifra subiría a 19 y con los tres fichajes que quiere el entrenador a 22. Un número que no asegura roles para todos. En ese escenario se encontraría con Soler, Torres y Lee en banda derecha. Como la intención es quedarse con la perla coreana en el primer equipo, como ha pedido la propiedad del club, la opción que está encima de la mesa, que cuenta con el consenso del club y que necesita el visto bueno de Meriton puesto que afecta a uno de los valores de la Academia, es buscar una cesión a Ferran Torres, para que Kang In ocupe en la segunda unidad el hueco que tuvo el pasado curso el de Foios, que jugó 1.753 minutos en 37 partidos.

En el caso de que ese escenario tome cuerpo el Valencia lo quiere realizar renovando el contrato de Ferran Torres, dando un paso al frente por el campeón de Europa Sub-19, que en la actualidad termina en 2020 con una cláusula de 25 millones. El jugador tiene mercado en varios equipos de La Liga y de la Bundesliga, un destino que por sus características y el nivel de la competición en Alemania gusta mucho en la secretaría técnica del Valencia en caso de realizar la operación. Marcelino dejó claro que aceptaría la situación de tener a Kang In Lee en el primer equipo «si ese es el deseo del club y del jugador» pero que, como uno más del grupo, «jugará los minutos que desde el cuerpo técnico creamos que deba jugar, tratando de ser siempre lo más justos posibles». Un escenario lógico pero que hace pensar al coreano si la mejor opción es quedarse ante la perspectiva de que el entrenador no le de minutos durante la temporada. Una opción para salvar esa duda es la cesión de Ferran Torres.

La revista Sportweek sitúa a las dos perlas de Paterna entre los 50 mejores Sub-20 del mundo Javi Garrido, agente del asiático, descartó un escenario que termine con una venta del futbolista

Tras la reunión entre Javi Garrido, representante del asiático, y Alemany el lunes en las oficinas del club, el exjugador valencianista no cerró ninguna puerta: «No se descarta nada, veremos todo lo que sea bien tanto para el jugador como para el club. El Valencia no contempla, ni lo va a contemplar, vender al jugador». La revista Sportweek sitúa a Kang In y a Ferran Torres entre los 50 mejores Sub-20 del mundo. Oro.