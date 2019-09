Centelles se luce, Lato se apaga Los zagueros zurdos del Valencia viven caminos opuestos. El más joven fue incluido en el equipo ideal de la liga portuguesa en la pasada jornada El lateral de 20 años brilla en el Familacão y el de la Pobla sigue sin debutar en el PSV MANUEL MORERA VALENCIA. Domingo, 29 septiembre 2019, 00:28

Cuando Lato y Centelles firmaron su salida en forma de cedidos del Valencia, uno lo hacía a un equipo puntero en Holanda y que lucharía por competir en Champions, el otro llegaba a un recién ascendido de la órbita de Mendes. El primero daba un paso adelante en su carrera y el segundo se enfrentaba a un futuro incierto. Casi dos meses después de que ambos firmaran su salida, las tornas han cambiado, el de la Pobla de Vallbona todavía no ha debutado con el PSV Eindhoven y el de Valencia ya se ha consolidado como el lateral izquierdo titular del Famalicão, actual líder de la liga portuguesa con dieciséis puntos y ninguna derrota.

La cantera del Valencia se ha especializado en producir laterales izquierdos desde que Jordi Alba irrumpiera en el primer equipo. Desde entonces Bernat, Gayà y Lato han pasado por la banda de Mestalla y Jaume Costa también fue criado en Paterna. El gran número de jugadores de banda ha provocado que el club blanquinegro tenga que ceder a dos de sus canteranos en esta posición y los resultados han sido dispares. Toni Lato parecía por edad y condiciones el sustituto ideal de Gayà en la banda y durante los tres últimos años fue su recambio desde el banquillo. Sin embargo, vivir a la sombra del de Pedreguer es complicado, Gayà ha jugado prácticamente todos los minutos durante las dos anteriores campañas y las oportunidades del de la Pobla de Vallbona han sido escasas. Eso obligó a buscarle una salida y con 2.815 minutos acumulados en el primer equipo, era necesario encontrarle un equipo de renombre. La decisión inicial fue sacarlo traspasado manteniendo una posición de fuerza en sus futuros derechos económicos o deportivos, sin embargo acabó marchándose cedido y su participación ha sido mucho menor de la esperada. Lato todavía no ha debutado con el PSV en la liga holandesa, pese a que fue presentado como el recambio de Angeliño, que puso rumbo al Manchester City este verano.

Centelles, dos años menor que Lato, afrontaba su cesión de forma muy diferente, aunque ya había jugado con el primer equipo en pretemporada, todavía no había debutado en partido oficial. No llegaba a un club consolidado como el holandés, sino que desembarcaba en un proyecto que volvía 25 años después a la liga portuguesa bajo la batuta de Jorge Mendes. El canterano no comenzó la temporada como titular pero ya se ha hecho con el lateral izquierdo del Famalicão y fue clave en la remontada frente al Sporting de Lisboa. El valenciano regateó a varios rivales y dio una asistencia que supuso el empate. El club luso, cuyo dueño es Idan Ofer, que posee un tercio del Atlético de Madrid, es tras seis jornadas el líder de la competición y Centelles ya es uno de los titulares: acumula 180 minutos. El Valencia vuelve a entrar en las operaciones del Gestifute, agencia de Mendes, y también cedió al recién ascendido a Uros Racic. El serbio realizó una gran segunda vuelta en el Tenerife y se especuló con su traspaso pero finalmente salió cedido a Portugal donde acumula 181 minutos en la Primeira Liga.



El Famalicão no esconde sus vínculos con Jorge Mendes y cuenta con un presupuesto de 7,5 millones de euros, muy superior al de otros equipos ascendidos en la liga portuguesa. Para reforzarse, los lusos han optado por el agente portugués que ha puesto en marcha su maquinaria. Durante este verano desembarcaron en este modesto club jugadores de gran parte de los equipos de la órbita de Mendes. A los dos valencianistas desde España se les sumaron tres futbolistas provenientes del Atlético de Madrid como cedidos: Schiappacasse, Assunção y Nehuén Pérez. Además, desde los Wolves de Nuno aterrizaron Pedro Gonçalves libre y Roderick Miranda a modo de préstamo. Desde la Primeira Liga el Sporting de Braga también aportó futbolistas al nuevo proyecto de Jorge Mendes con la cesión de Fábio Martins. Desde el club arsenalista también llegó libre João Neto, que únicamente tiene dieciséis años.

Aunque la situación de Lato no es positiva en Holanda, otro canterano valencianista sí que ha tenido más oportunidades en la Eredivisie. Álex Carbonell ya ha disputado 140 minutos con el Fortuna aunque en estos momentos se encuentra lesionado. En España, el club blanquienegro mantiene a tres cedidos. Blanco, que llegó a debutar con el primer equipo, se marchó al Zaragoza con la esperanza de tener más oportunidades; sin embargo solo ha disputado 46 minutos. Otro caso paradigmático es el de Jason, que decidió no renovar su contrato con el Levante y recaló gratis en el Valencia. Finalmente el gallego no encontró hueco en la plantilla y fue cedido a última hora al Getafe, donde se ha convertido en una pieza clave y marcó un gol como visitante en Mestalla y Jorge Sáenz que solo ha jugado 11 minutos en el Celta de Vigo y fue expulsado en su debut. En un equipo Champions como el Valencia, lograr permanecer en el primer equipo es una tarea complicada y resulta difícil pensar que alguno de los jugadores que se encuentran a préstamo en otros clubes puedan lograrlo si no aumentan sus minutos este año. De momento, Centelles parece el que más oportunidades tiene para demostrar su valía.