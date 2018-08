CELEBRACIONES

SILLA DE ENEA

Hace casi medio siglo, en 1969, el Valencia Club de Fútbol de Julio de Miguel y Vicente Peris preparó la, seguramente, mejor celebración en la historia del club, las Bodas de Oro. De la brillantez y originalidad de los diferentes actos (una revista oral en el Ateneo, un partido de leyendas del club, un torneo con el Eintracht de Frankfurt y el Sao Paulo, diversas publicaciones y otras actividades de gran interés) dan cuenta hoy las amarillentas páginas de los periódicos de la época, el número extraordinario de la revista 'Deportes' (tan especial por tantas cosas), los libros del inolvidable Jaime Hernández Perpiñá y la sólida memoria de algunos aficionados veteranos. Los actos de 1969, construidos sobre la línea de continuidad de las Bodas de Plata, fueron sobrios, elegantes, nada estridentes. Y quedaron, y así siguen siendo recordados, como un hito en nuestra historia.

A diferencia de la celebración anterior, que no llegué a vivir, sí puedo evocar los festejos del 75 aniversario. Lo que habría de haber sido un año de exaltación máxima del Valencia se vio deslucido por las turbulencias deportivas y sociales del club. Ya saben: el 'Arturo, suelta los duros' en la previa (un estribillo que, curiosamente, ahora parece no haber cantado nadie) y, después, Karlsruhe, la agresiva oposición de Paco Roig, el tumor de Lubo Penev, los cuatro entrenadores, Aristizábal, etcétera. Pero también fue fallido, por qué no decirlo, por la falta de imaginación y gusto demostrada entonces por el club. Bastantes de los protagonistas de las primeras décadas de vida del Valencia todavía estaban vivos, lo que ofrecía una magnífica oportunidad para hacer buena pedagogía de nuestra historia. Pero dio igual, como dio igual el destino del ingente archivo acumulado durante décadas, que fue amontonado y saqueado sin que a nadie le importara. En lugar de potenciar el patrimonio propio y la memoria se apostó por el refrito. Algunos productos que surgieron de aquella celebración no pasarían hoy un mínimo control de calidad. Por ejemplo, un cómic licenciado como producto oficial y que, plagado de erratas, sigue protagonizando mis pesadillas desde el fondo de uno de los estantes de mi biblioteca.

No quisiera parecer cenizo, pero llevo años pensando en el Centenario que se nos viene encima y los primeros pasos dados me han sabido a poco. A demasiado poco. Habrá quien me eche en cara que no vea todo de color de rosa, como, aparentemente, habría de ser menester. Hace unas semanas, a raíz del acto del Palau de les Arts, escuché a alguien decir que ser un buen valencianista no está reñido con tener espíritu crítico. Todo lo contrario. De lo que ha ido surgiendo en los últimos meses hay aspectos que me gustan, como la sensibilidad y el acierto mostrados a la hora de confiar a Paco Lloret el acto inaugural del Centenario. Como el hecho de que la efeméride haya servido para unir a historiadores muy diversos en un libro que está por venir. Como la incesante creatividad musical desatada alrededor del Valencia (vaya por delante que prefiero, con mucha diferencia y por este orden, las canciones de Cisco Fran y Tardor al resto de propuestas). Como las mil iniciativas de los amigos (Luis Fernández, José Lizondo, Jorge Lahuerta o Pedro Nebot) que se desvelarán poco a poco. Pero me da pena que el club haya dejado en manos de otros la iniciativa de comunicar lo que va a hacer y cómo lo va a hacer en lugar de centralizar la información. Que importe mucho más la mercadotecnia que el extraordinario trabajo de base que se está realizando desde la Fundación. Y que alguna banalidad muy bien pagada vaya a quedar para la historia como recuerdo de un momento tan importante. Como el tebeo del 94.