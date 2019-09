Celades: «Respeto la opinión de la grada y estoy contento por el apoyo al equipo» Albert Celades, ayer en la banda de Mestalla. / jesús montañana El catalán evita opinar sobre las protestas de Mestalla hacia Lim y afirma que el Valencia merece más que un empate ante el Leganés LOURDES MARTÍ VALENCIA. Lunes, 23 septiembre 2019, 00:51

Albert Celades se sintió «muy bien» en su debut liguero en Mestalla. Incluso escuchó a la grada corear su nombre mientras reprochaban sus acciones a Peter Lim y Anil Murthy: «Respeto la opinión de la grada y estoy contento por el apoyo al equipo. Sabemos que cuando la afición está con el equipo somos más fuertes».

El entrenador del Valencia dijo en tres o cuatro ocasiones que su equipo no debió sumar sólo un punto: «Ha merecido más. Está claro que me hubiera gustado ganar y jugar mejor en algunas fases. Sinceramente creo que merecimos haber marcado un gol más y haber ganado. Tenemos que seguir trabajando desde la normalidad». Celades reconoció que le gustaría que su equipo fuera más «regular» aunque cree que es algo que la plantilla logrará en algún momento. Pide paciencia: «Nos gustaría tener más regularidad, pero estamos en ello. Eso no es fácil conseguirlo tan pronto. El esfuerzo de todos los jugadores hace que pueda conseguirse antes. No tengo duda de que seguiremos hacia delante».

Para el preparador catalán una de las claves del encuentro fue el dubitativo arranque de los suyos: «Nos ha costado iniciar el partido. No ha sido el inicio que queríamos porque no hemos entrado al partido como nos hubiera gustado. Luego hemos tenido fases de juego buenas y creo que merecimos algo más».

Mestalla vio de nuevo desde hace mucho tiempo cómo el Valencia jugaba con un 4-3-3. Un sistema que quizás no es el más adecuado ante un equipo como el Leganés que se encierra atrás aunque Celades incidió en que a lo largo del partido se hicieron modificaciones: «No estamos cerrados a nada y tenemos diferentes alternativas que estamos trabajando. Es cierto es que este tipo de partidos ya sabemos cómo son. El Leganés es buen equipo y en los anteriores encuentros debía haber sumado algún punto. Nos hemos encontrado un choque difícil y nos ha costado en algunas fases, pero en otras hemos jugado bien. Tenemos que seguir trabajando».

En ese esquema, Rodrigo Moreno varía su posición habitual. Un cambio que Celades no cree que le perjudique: «Ha tenido buenos momentos tanto aquí como en Londres. En la primera parte del partido contra el Leganés ha tenido muy buenas intervenciones. En la segunda mitad por el centro ha participado menos. A nosotros nos encanta. La derecha no es una posición nueva para él. En los últimos años es verdad que ha jugado más en el medio, pero tiene libertad de movimiento».

El técnico afirmó que Kang In Lee jugó más centrado por indicaciones del cuerpo técnico y recordó que sus condiciones no son las mismas que Ferran: «Kang In tiene que jugar por dentro porque tiene último pase y buen disparo. Luego Ferran es todo lo contrario. Más de banda. Intentamos darle el mejor contexto a los jugadores para obtener el mejor rendimiento». También habló de Guedes, que no termina de ser aquel jugador que maravilló a la afición. Consideró Celades que el luso fue de los que más acusó el calor por sus características en el terreno de juego.