Celades: «Me preocupa todo del Atlético» Albert Celades. / EFE El técnico no quiere escudarse en la ausencia de futbolistas para el Wanda y espera romper otra estadística como ya hizo en San Mamés y en Stamford Bridge LOURDES MARTÍ Viernes, 18 octubre 2019, 14:33

El Valencia se enfrenta mañana a uno «de los mejores equipos del mundo» según Albert Celades. «Me preocupa todo del Atlético. Sus individualidades, su entrenador… la fuerza de ese equipo radica en el conjunto, con grandes jugadores puestos al servicio de un colectivo. Esa es la mayor fortaleza que tienen». El técnico blanquinegro considera que la distancia entre Valencia y Atlético es «un dato objetivo»: «Han habido últimamente tres equipos por encima de los demás, oalá nos podamos acercar al rendimiento de los de Simeone. Llevan muchos años con un mismo entrenador, ganando, compitiendo como pocos... Lo han hecho fantásticamente bien».

Celades no quiere pensar en las lesiones que acumula su equipo, ha recuperado a futbolistas como Gameiro o Kondogbia: «Llevan desde la semana pasada completando entrenamientos. No llegan apurados, los han completado perfectamente y no hay dudas con ellos. Todos quieren jugar y van a tener oportunidades».

El Valencia, con el preparador catalán en el banquillo, venció por primera vez en su historia en el nuevo San Mamés y en Stamford Bridge. Mañana puede hacer lo propio en el Wanda, algo que Celades desea: «Eso son circunstancias que han pasado y ojalá se repita, pero no es dejar huella, simplemente es por seguir ganando».