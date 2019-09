Celades: «¿Kang In titular? Está en el camino» Albert Celades, en una imagen de archivo. / EFE El entrenador del Valencia descarta a Soler hasta después del parón LOURDES MARTÍ Martes, 24 septiembre 2019, 14:12

Albert Celades ya sabe que es «como espectador» un Valencia-Getafe. Mañana a las 20 horas lo vivirá por primera vez desde el banquillo. Aunque personalmente su relación con Bordalás nada tiene que ver con la de Marcelino, espera que tras el encuentro «sólo se hable de fútbol: «Soy consciente de lo que se vivió el año pasado, tengo información interna pero lo que pasó ya está pero vamos a hablar de fútbol y que sea algo cordial y que no ocurran cosas desagradables».

El técnico del Valencia que asegura no tener «egos» no le importa que se hable del «equipo de Celades» o no, solo el buen rendimiento de los suyos: «Nos gustaría que todo funcionase mejor pero estamos avanzando en algunas cosas, lo intentamos en el entrenamiento y la predisposición de los jugadores es buena. Estamos contentos de que se hicieran cosas buenas el otro día. No quiero dejar huella».

Al preparador, que le gustaría conservar aspectos del Valencia de Marcelino «tanto defensiva como ofensivamente» además de «inculcar mayores recursos» afirma que a los futbolistas no les supone ningún esfuerzo extra cambiar el dibujo : «Los jugadores están acostumbrados a jugar en diferentes sistemas y estilos. No es un cambio grande. El equipo hace cosas muy buenas y no queremos perderlas. Pero hay que intentar hacer otras que creo que nos mejorarán»

Si hay un jugador cuyo cambio de posición ha causado más recelo entre la afición es el de Rodrigo que ha dejado el centro para escorarse a la derecha, algo a lo que Celades considera se le está dando «demasiada importancia». Respecto a la cada vez más activa participación de Kang In Lee y su posible titularidad a largo plazo, el preparador ha explicado: «Nos está ayudando y es uno más de la plantilla, miramos el rendimiento y está en el camino. Nos puede valer para jugar en el trivote. Hasta ahora lo hemos puesto en situaciones más adelantadas pero también le valoramos de centrocampista. Desde luego».

El catalán, que ha vuelto a incidir en la importancia de la afición en el equipo, ha valorado el estado de Carlos Soler quien ayer viajó a Gijón donde le supervisó el doctor Maestro: «Está siguiendo una correcta evolución. Se encuentra bien pero no estará hasta después del parón y luego veremos».