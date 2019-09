Celades: «El grupo no tiene ansiedad por ganar, de lo que no hay duda es de que quiere hacerlo» Albert Celades, durante el entrenamiento. / irene marsilla El preparador reconoce que el equipo encaja más goles de los que esperaba y afirma que deben evitar los despistes en los inicios L. MARTÍ Sábado, 28 septiembre 2019, 00:22

valencia. La temporada pasada, cuando el Valencia acumulaba empate tras empate, la palabra ansiedad empezó a rondar el vestuario. El equipo, por aquel entonces entrenado por Marcelino García Toral, reconocía que el ansia de lograr al fin una victoria mantenía más pendiente a los suyos del reloj que del partido en juego. Este año el Valencia ya sabe qué es sumar tres puntos. Lo hizo ante el Mallorca en el último encuentro del asturiano a los mandos del equipo y ya con Albert Celades en la Champions.

Pero de ambas victorias ha pasado demasiado tiempo. Tras la primera llegó la manita del Barcelona en el Camp Nou y sendos empates en Mestalla ante Leganés y Getafe. Sin embargo, el entrenador del Valencia afirma que, de momento, el vestuario está tranquilo: «El grupo no tiene ansiedad por ganar, de lo que no hay duda es de que quiere hacerlo». En estos tres partidos el Valencia ha encajado nueve goles. Demasiados para un equipo que aspira a puestos Champions. «Es una obviedad que es elevado el número de tantos que nos han metido, aunque está condicionado por el partido de Barcelona. Encajamos más de los que nos gustaría y es una de las cosas que tenemos que mejorar», afirmó un Celades que dejó fuera a un central, Mangala, quien todavía no ha sido convocado esta temporada «por motivos técnicos».

Celades afirmó que trabaja y «reclama» al equipo que no vuelvan a repetirse la falta de atención en los arranques de partido: «A veces, la complejidad del juego hace que ocurran cosas inesperadas. Nos ha ocurrido en algunos partidos, no en todos, pero son cosas que debemos ir ajustando y mejorando».

Para hacer frente a un Athletic «muy fuerte en su casa, que lleva mucho tiempo sin perder en San Mamés, un campo complicado», Celades no podrá contar con Kondgobia, aunque no desveló si variaría el dibujo: «Dependiendo de los jugadores pasan unas cosas u otras, el sistema no es tan importante. Se le da demasiada importancia y es una manera de colocar a los futbolistas». Lo que sí que le gustaría al preparador es repetir el resultado logrado en Stamford Bridge: «Ojalá», comentó.

Celades hizo referencia al penalti de Cucurella: «Es una situación que ha visto todo el mundo, no hace falta comentarla. No es fácil entenderlo con la tecnología que tenemos, la revisarían y verían que no es penalti. Ha pasado, deberíamos pasar página. Debemos olvidarnos, centrarnos en lo que podemos controlar. Soy defensor del VAR, ha venido para hacerlo todo más justo».