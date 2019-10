Celades: «Para ganar al Ajax no sé si bastará como hacer un partido como en San Mamés» Albert Celades. / AFP El técnico afirma que el Valencia deberá jugar un encuentro casi perfecto para vencer mañana LOURDES MARTÍ Martes, 1 octubre 2019, 18:48

El tranquilo Albert Celades «no» cree que se volvería loco en la banda ni siquiera mañana si el Valencia logra la victoria en el último minuto ante el Ajax. El entrenador blanquinegro considera que su equipo no deberá tener casi errores mañana en Mestalla si quiere sumar su segunda victoria en Champions esta campaña:«Vamos a tener que hacer un partido casi perfecto para superarlos. Esa es la clave». En el último compromiso de su equipo, el Valencia logró la victoria. Fue en San Mamés y el equipo hizo un gran encuentro. Sin embargo, Celades, no sabe si será suficiente para superar a los holandeses: «No sé si bastará con eso. Vamos a jugar contra un gran equipo y tendremos muchas dificultades». El técnico catalán ha comentado que en el entrenamiento vespertino decidirá algunos detalles para mañana y verá cómo están físicamente sus futbolistas. Entre ellos Gonçalo Guedes de quien espera lograr su mejor versión: «Es parte de mi trabajo sacar el máximo rendimiento a mis jugadores. Guedes es uno más y vamos a intentar que lo tenga».

Celades ha explicado que no encuentra tante diferencia entre el Valencia de Stamford Bridge o San Mamés que logró la victoria y el de Mestalla: «El análisis interno va más allá de los resultados. Cuando hemos ganado no todo ha sido positivo, tenemos que seguir mejorando cosas para llegar donde queremos».

Una vez más, Celades ha insistido en que más allá del dibujo «lo realmente importante son los futbolistas y cómo se desarrollan»: «Eso está por encima del sistema, lo demás son maneras de colocarte en un partido. Lo importante es cómo los jugadores interpretan las situaciones».

Celades no es amigo de hacer cábalas y no quiere pensar en lo que supondría una victoria ante el único rival del grupo de Champions que también ha logrado ganar: «Después del partido hablaremos de la situación. Ahora no voy a hacer cuentas, eso después. Estamos focalizados en lo que podemos controlar».

Celades ha recordado que el «apoyo de la gente es fundamental»: «Estos futbolistas se han ganado el cariño y el respeto de la afición, cuando la grada está metida es de gran ayuda».