El cava baña una noche inolvidable

Marcelino, Murthy y los capitanes, Parejo, Gayà, Kondogbia, Jaume y Rodrigo, posan con la Copa en la fiesta. Lim ve el partido junto a Beckham en un palco y no acude a la cena de celebración en Sevilla LOURDES MARTÍ Lunes, 27 mayo 2019

valencia. Santi Mina y Anil Murthy se fundieron en un abrazo. De esos de verdad. Un abrazo con los ojos cerrados y que duran varios segundos. Un abrazo que te recompone. Que dice todo sin pronunciar palabra. Así, quizás, escuchaban mejor todo lo que pasaba alrededor en el vestuario visitante del Benito Villamarín. Todo lo que hace unos meses era una utopía. El cava rociaba a cada miembro de la plantilla del Valencia. Nadie se salvaba, como es habitual.

Ni el cuerpo técnico ni el médico. Neto, en calzoncillos, y Soler, con la bandera de la Senyera atada al cuello. Cada uno como más cómodo se sintiera. Era su momento. 61 partidos después ya tocaba. Al fin. Paco Camarasa, ya que sabía de qué iba esto de ser campeón, se dedicaba a descorchar botellas para llenar de cava el trofeo que Parejo había levantado poco tiempo antes al cielo de Sevilla tras un encuentro que llegaron a ver hasta ocho millones de personas a través de TVE.

En octubre, Piccini reconocía que era consciente de las críticas hacia él porque «no vivía en Marte». Ni él ni ningún otro, aunque a veces se hagan los despistados: «Saca a Kang In Lee», cantaban los jugadores. Que cada uno saque sus conclusiones. Por cierto, Cheryshev, que por lesión no tuvo oportunidad de participar en la final, se enfundó la elástica del surcoreano que está con la selección sub-20 de su país.

Del Villamarín el equipo se trasladó al Restaurante Raza Puerto. No estuvo Peter Lim. De hecho, el máximo accionista del Valencia pasó desapercibido la noche en la que conseguía su primer título desde que llegó al club de Mestalla. Presumió de su compañía David Beckham. Ambos guardan una estrecha relación y la familia Lim vio el partido junto al exfutbolista y dos de sus hijos. No asistió el asiático a la cena oficial de celebración. Ni él ni el resto del consejo de administración del club de Singapur. El único miembro del área presente fue Juan Cruz Sol. No se lo perdieron los familiares de los futbolistas. Tampoco los de aquellos que no cuentan con todos los minutos que les gustaría como Toni Lato. Todo giraba alrededor de un trofeo de 15 kilos de peso que se tuvo que rehacer en 20012 después de que a Ramos se le cayese en la celebración del Madrid en la campaña en la que Garay se marchó al Benfica. Quizás por eso le tenía ganas el central, quien hizo de Nadal y mordió el trofeo que engranda el palmarés de un Valencia centenario.