Casanova Parejo Dani Parejo, durante la concentración con la selección española. / efe «El sacrificio del día a día te hace cumplir objetivos y el tiempo pone a cada uno en su sitio», apunta el jugador, que será vital otro año para Marcelino | El capitán enamora a los doce técnicos que le han dirigido en sus nueve años en el Valencia JORGE PEIRÓ VALENCIA. Miércoles, 4 septiembre 2019, 23:42

Dani Parejo sabe lo que es tocar la gloria y estar a punto de caer a los infiernos con el Valencia. El jugador de Coslada ha coqueteado varias veces con el descenso en sus nueve años como blanquinegro pero también ha escuchado en múltiples ocasiones el himno de la Liga de Campeones en Mestalla. Además, ha podido alzar un título como la Copa del Rey el pasado mes de mayo en Sevilla. El actual capitán blanquinegro recibió el brazalete en la campaña 2014-2015, su mejor curso goleador en el que anotó doce tantos, donde superó por uno a Alcácer, y se quedó a una diana del colombiano James Rodríguez, nombrado mejor medio de aquel año.

Ahora Parejo se encuentra concentrado por tercera vez consecutiva con la selección española, donde parece un fijo tras «mucho sacrificio, trabajo y constancia», reconoce el futbolista del Valencia a EFE. «Al final el tiempo pone a cada uno en su sitio», comenta el jugador, que ha madurado y se encuentra muy cómodo con el estilo de juego de España. El madrileño ha imitado a Giacomo Casanova con los doce entrenadores que ha tenido en los nueve años que lleva luciendo la elástica valencianista. Los ha enamorado. Desde sus comienzos con Unai Emery hasta el día de hoy con Marcelino, Parejo no ha bajado de los 2.400 minutos de juego desde la campaña 2013-2014. Además, en las tres últimas supera los 3.000 minutos disputados, pues no ha bajado de los 34 encuentros por temporada. Algo tiene el director de juego del Valencia que encandila. Marcelino tampoco ha sido una excepción.

Esta madurez ha llevado al mediocampista a aprender de los momento menos buenos que ha atravesado en la capital del Turia. En etapas en las que no funcionaba nada en la parcela deportiva, bajo la tutela de hombres como Gary Neville, Cesare Prandelli o Pako Ayestarán, el capitán blanquinegro seguía siendo vital para todos los técnicos y jugaba casi todos los minutos. Los obstáculos que se ha encontrado le han servido para valorar más los éxitos cosechados y a colocar al trabajo diario como un factor fundamental para obtener las victorias.

El internacional se destapó con Nuno Espirito Santo como un gran llegador al área. Doce y once tantos firmó en los años 2014-2015 y 2015-2016, respectivamente, con el técnico portugués en el banquillo. El de Coslada anotaba los tantos que no transformaban delanteros como Rodrigo, que finalmente será compañero suyo este año. Parejo, partidario de cerrar el mercado cuando inicie La Liga «por el bien del fútbol», definió a Rodrigo como «un jugador muy importante», por el que la plantilla se muestra «muy contenta» de contar con él este año. La manija del Valencia afronta con ilusión e inconformismo este parón de selecciones en el que España se enfrentará a Rumanía e Islas Feroe. Ambos compromisos son clasificatorios para la Eurocopa que se celebra el verano que viene. Hoy se juega el primero en Rumanía (20.45 horas), donde el conquistador Parejo tratará de enamorar con su fútbol a Robert Moreno. La calidad en la media cancha española no escasea y ganarse un puesto es una ardua tarea. El capitán valencianista tendrá que mostrar su mejor versión y sacar a relucir su fútbol más elegante y efectivo si quiere gozar de minutos con España en un gran torneo como es un Europeo. Lo cierto es que Parejo parece no tener techo.