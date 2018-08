Carestía de carne, verdura, pan y alumbrado el día de la fundación Número 16276. Portada de LAS PROVINCIAS de la edición del martes 18 de marzo de 1919. / LP Lunes, 20 agosto 2018, 00:28

LAS PROVINCIAS

18 DE MARZO DE 1919

El martes 18 de marzo de 1919, día de la fundación oficial del Valencia Football-Club, la portada de LAS PROVINCIAS alertaba de una lluvia de conflictos graves en la ciudad. «Quedará Valencia sin verduras, alumbrado, carnes, ni pan». Estaba anunciada una huelga general al tiempo que había planteadas once más en diversos oficios. «Conviene que el vecindario esté advertido de ello y que, cada valenciano, en lo que dependa de él, no hurte su cooperación a la gestión de las autoridades para solucionar los graves conflictos planteados. Esta exhortación, que a todos debe abrazar, afecta especialmente a aquellos, productores, manipuladores o importadores de artículos de primera necesidad, cuyo encarecimiento hace, no ya cara, sino imposible la vida».

La ciudad vivía inmersa en las Fallas al tiempo que se registraba el Valencia FC

A pesar de la inquietante situación, y como recogía el periódico, «lo cual no es obstáculo para que anoche quedaran plantadas veinticuatro fallas, y sin duda no lo será tampoco, para que hoy, la visita a las mismas, tenga el carácter de una alegre romería, alegre y confiada...».

Valencia vivía de lleno las fallas, y en el periódico, en la página 3, había una pequeña sinopsis de al menos 23 monumentos «en marcha» de la comisión de «falleros»: calle del Conde de Montornes, calle de las Avellanas, Santo Tomás y Alta, Salvador Giner y Jordana, Jordana y Burjasot, Sogueros y Ripalda, plaza de Mosén-Sorell, plaza de San Miguel, Tros-Alt y Caballeros, Santa Teresa y Pintor Domingo, calle De los Ángeles, Corset y Cuba, Cirilo Amorós y Ruzafa, Colón y Pi y Margall, Mosén Femares y Guerrillero Romeu y Bolsería.

En las calles de Jerusalén y Paloma se celebraron pasacalles, reparto de bizcocho, disparo de 'masclets' y serenata por la banda de Otumba. En la del Mercado tendrán los vecinos «despertá», tracas, serenatas y disparo de un castillo de fuegos artificiales.

Por otro lado, el Ayuntamiento de la ciudad acordó la retirada de los «pocos» árboles de la calle Pascual y Genís: «Nuestro Ayuntamiento, como se ve, es un Ayuntamiento regresivo, que cuando el Estado obliga a consignar en los presupuestos cantidades para celebrar la fiesta del árbol, el arranca los que ya tiene criados».

En el teatro Principal se proyectaba el «hermosísimo» film 'Amor y traición'. En el Olympia actuó 'Aubin-Leonel y su trouppe' y el «éxito colosal de risa de la astracanada» 'La banda de Chinchón'. Al tiempo que en la plaza de toros de Valencia se anunciaba un mano a mano para el 23 de marzo entre Gallito y Belmonte con toros de la viuda de Concha y Sierra.

En crónica de sucesos, en la estación de Aldaya fueron robadas del tres cajas de dinamita y una de pólvora, de 36 y 39 kilos, en un tren con destino a Utiel.