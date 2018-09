Las capitanas analizan el derbi Gio Carreras afronta su sexta temporada como blanquinegra y Sonia Prim lleva trece años vistiendo la camiseta del conjunto granota, así que hablan con conocimiento de causa sobre el partido de hoy en Orriols. Es turno para los chicos LOURDES MARTÍ VALENCIA. Domingo, 2 septiembre 2018, 00:06

GIO CARRERAS (VALENCIA CF) «Parejo hace que el equipo funcione»

- Usted es capitana pero todavía no ha podido llevar el brazalete en un derbi oficial, ¿cree que lo vivirá de manera especial?

-Sí, siempre es un partido diferente pero la realidad es que cuando estás dentro del terreno de juego lo único que quieres es ganar.

-¿Siente que en Valencia, en los últimos años, ambos derbis tienen una repercusión similar?

-Todavía no se puede comparar, pero en los últimos años sí que ha habido una gran respuesta por parte de todos. Esto ha sido gracias al respaldo de los patrocinadores, sin ellos no sería lo mismo. La gente se vuelca y hemos crecido objetivamente, los datos así lo reflejan con los 14.000 aficionados que fueron al Ciutat de València y 17.000 a Mestalla el año anterior. Que apuesten por nosotras es una suma al esfuerzo que llevamos haciendo desde hace unos años, nosotras y las que estuvieron antes. Estamos disfrutando y ojalá las que vienen por detrás lo hagan todavía más.

-El Valencia ha dado un paso al frente esta temporada con la iniciativa de poner a la venta las camisetas oficiales del femenino, ¿Ha ido a la tienda a verlas?

-Es impresionante, se han vendido muchas y es un extra de motivación. Animo la gente a que compren porque además son preciosas.

-La otra novedad ha sido la venta de abonos para sus partidos.

-Es muy positivo que apuesten por nosotras desde el club, creo que no es un precio desorbitado y nos ayuda mucho a crecer.

-En la Liga Iberdrola se suelen jugar bastantes partidos a horas de mucho calor. ¿Cómo es esa experiencia, teniendo en cuenta la polémica que ha habido con el horario del derbi?

-Estamos acostumbradas aunque es cierto que las condiciones no son las mejores. Es normal que la gente esté un poco disconforme sabiendo la temperatura elevada que habrá. No sé exactamente quién se hace cargo, pero sí que podría pensar en no poner en peligro al jugador o aficionados aunque lo cierto es que nosotras hemos jugado en situaciones así, en las que puedes llegar a los 40 grados, pero tú sales al campo a ganar y darlo todo.

-¿Qué le parece la implantación del VAR? ¿Le gustaría tenerlo en la Liga Iberdrola?

-Veremos cómo va. Está claro que en el futuro nos gustaría tenerlo pero no estamos pensando en eso, si no en que cada año el fútbol femenino crezca, que se mejoren los campo donde jugamos. No es lo mismo disputar un partido en lugares como el Puchades o Mestalla o en algunos de césped artificial donde el balón no rueda igual.

-¿Qué sensaciones tiene respecto a su equipo de cara al derbi de hoy?

-Veo un derbi igualado y bonito porque el Levante se ha reforzado bien, pero le doy el triunfo al Valencia.

-¿Qué futbolista cree que puede ser más determinante?

-Del Levante, Morales ha empezado la Liga muy bien y creo que es el más peligroso. El Valencia por su parte se ha reforzado muy bien y aunque el conjunto prevalece sobre cualquier individualidad, Parejo porque es diferente y Rodrigo arriba son jugadores muy importantes.

¿Del Valencia, cuál es el jugador al que más se parece?

-Ojalá me pareciese a él... Diría que Parejo es en el que más me fijo. Tiene una muy buena visión de juego y aporta tranquilidad. Cuando el equipo funciona es porque sabe llevar el 'tempo' del partido.

¿Y se ve jugando como él la Champions la próxima temporada?

-¡Uff, ojalá! Nos hemos reforzado bien pero la temporada es muy larga. Ahora pensamos en el debut y nos enfrentamos al Logroño. Vamos a intentar competir y ya se verá.

SONIA PRIM (LEVANTE UD) «Por carácter me quedo con Coke»

¿Qué significa llevar el brazalete en un partido como el derbi?

-Es algo especial. Que tanto el cuerpo técnico como el vestuario confíen en ti como cabeza más visible dentro del grupo, es un honor y un orgullo. Y encima contra el máximo rival de la ciudad, es un plus.

-¿Siente que en la ciudad de Valencia, especialmente en los últimos años, ambos derbis tienen una repercusión similar?

-Sí, gracias al apoyo de dentro de cada club, tanto del Levante como del Valencia, de proporcionarnos el estadio para jugar y la cantidad de gente que ha venido a vernos en estas últimas ocasiones, creo que el apoyo de toda la ciudad está siendo muy importante. Nos sentimos afortunadas de estar en un club pionero como el Levante, que abrió las puertas de su estadio para jugar un partido de la Liga Iberdrola.

-En la Liga Iberdrola se suelen jugar bastantes partidos a horas de mucho calor. ¿Cómo es esa experiencia, teniendo en cuenta la polémica que ha habido con el horario del derbi?

-La verdad que la experiencia es mala, porque es evidente que el calor te fatiga muchísimo y disminuye la capacidad de rendimiento. Y nosotras estamos más acostumbradas a jugar en esos horarios. Incluso durante la Copa de la Reina, un 30 de junio a las doce de la mañana o a las cinco de la tarde, con casi cuarenta grados. Pero son cosas que se intentan evitar y creo que todo el mundo tendría que poner un poco de su parte para evitarlo, tanto para los jugadores como para toda la afición que va a estar expuesta a esas temperaturas.

-¿Qué le parece la implantación del VAR? ¿Le gustaría tenerlo en la Liga Iberdrola?

-El VAR es un avance, sobre todo para terminar con las injusticias. Ya no nos podemos quejar de haber perdido un partido por un gol en fuera de juego, o decir que hemos ganado por un penalti que no era. Creo que puede acabar con todas las pillerías de las que a veces los jugadores intentamos aprovecharnos. Todo eso se minimiza y es un acierto. Y para el fútbol femenino creo que tendremos que esperar. En el COTIF (el torneo que se disputa en l'Alcúdia) ya pudimos saber lo que es, y la verdad que sería una alegría que el fútbol femenino también pudiese disponer de este sistema.

-¿Qué sensaciones tiene respecto a su equipo de cara al derbi?

-El Levante tiene ganas de darle una alegría a la afición y ganar en casa. El otro día contra el Celta no nos acompañó la suerte, porque tuvimos muchas ocasiones, y creo que los jugadores se dejaron la piel por conseguir algo positivo aunque no pudiera ser. Y en el derbi creo que va a ser más de lo mismo, va a ser un partido muy disputado. El Valencia ha creado una plantilla de Champions League y sus aspiraciones son mucho más altas que las del Levante, pero en un derbi todas las diferencias se minimizan y el orgullo, la pasión y ese puntito de corazón, al final creo que es lo que más tira e influye.

-¿Del Levante, cual es el jugador al que más se parece dentro del campo?

-De centrales, Chema y Postigo son los dos a los que más me puedo parecer. Lo que pasa es que luego, por carácter, también me quedo con Coke, que no lleva mucho tiempo en el club pero es un luchador y muy carismático.

-¿Qué futbolista cree que puede ser más determinante durante el partido?

-Me quedo con Morales. Es nuestro jugador emblema y creo que si está enchufado, como parece que lo está, no hay quien lo coja.