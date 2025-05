La cantera del Valencia florece con talento sub-21 de alto valor Mosquera y Yarek forman parte del once de Transfermarkt más cotizado de LaLiga formado por jugadores sub-21

Hugo Martínez Valencia Miércoles, 7 de mayo 2025, 11:52

Cristhian Mosquera y Yarek Gasiorowski aparecen en el once de Transfermarkt más cotizado de LaLiga formado por jugadores sub-21. El futuro del Valencia se antoja prometedor, y buena parte de esa esperanza reside en la calidad y el valor de sus jóvenes talentos. El radar del fútbol español tiene bien localizados a dos nombres que destacan por su juventud y su creciente cotización en el mercado.

🔝 El XI más cotizado de LaLiga formado por jugadores sub-21 supera los 490 M€ en total. Real Madrid y FC Barcelona son los clubes más representados en él, con tres futbolistas cada uno.



▶️ https://t.co/K8v3EmIx1M#LaLiga #FCBarcelona #RealMadrid pic.twitter.com/sA2286xtQc — Transfermarkt.es (@TMes_news) May 7, 2025

Cristhian Mosquera, con tan solo 20 años, se ha erigido como un baluarte en la defensa valencianista. Su imponente presencia física, combinada con una madurez impropia de su edad, lo han convertido en un fijo en el once titular. No es de extrañar, por tanto, que su valor de mercado se haya disparado hasta los 30 millones de euros, cifra que lo sitúa como uno de los defensas sub-21 más codiciados de La Liga. Su solidez defensiva y su capacidad para anticiparse a las jugadas lo convierten en una pieza fundamental para la retaguardia blanquinegra.

Otro jugador que emerge con fuerza es Yarek Gasiorowski. Este defensa central, que también puede jugar de central, de 20 años ha deslumbrado con su visión de juego, su capacidad para distribuir el balón y su contundencia defensiva. Su valor de mercado, estimado en 12 millones de euros, es un claro reflejo de su potencial para seguir creciendo. Yarek personifica la frescura que tanto necesita la defensa valencianista, a pesar de no contar con muchos minutos.

La presencia de Mosquera y Yarek en el once de Transfermarkt más cotizado de LaLiga formado por jugadores sub-21 no solo es una excelente noticia para el Valencia, sino también un motivo de orgullo para su cantera. Estos jóvenes talentos demuestran que la apuesta por la formación sigue dando sus frutos en Paterna, nutriendo al primer equipo con jugadores de presente y, sobre todo, de un futuro brillante. Su valor en el mercado no es solo una cifra, sino un indicativo del enorme potencial que atesoran y de la ilusión que generan en la afición valencianista. Habrá que seguir de cerca su evolución, pues ambos están llamados a ser pilares fundamentales del Valencia en los próximos años.