Cañizares, tajante sobre el futuro del Valencia: «Firmo bajar a Primera RFEF si se marcha...» El otrora portero analiza la actual situación del club blanquinegro y el posible descenso de la entidad

D. Merino Miércoles, 5 de noviembre 2025, 01:20

Santiago Cañizares es por merecimiento propio una de las voces autorizadas del valencianismo. A sus 55 años, el que fuera guardián de la portería del Valencia durante una década, no tiene pelos en la lengua. De ahí que no dude en analizar la situación actual del club y atizar a quien haga falta para intentar reavivar la llama del aficionado.

Ni qué decir tiene que la temporada del Valencia tiene un color casi acorde al de la camiseta, apuntando más hacia el negro que hacia el blanco. Un panorama que comienza a resulta muy familiar para los valencianistas que ven cómo el declive es una realidad tras varias temporadas coqueteando con el descenso.

De ahí que el otrora guardameta haya denunciado de nuevo la gestión de Peter Lim en el programa 'La Banda de À Punt', con el que colabora de manera recurrente. Concretamente, Cañizares fue contundente con Javier Solís y Miguel Ángel Corona, pidiendo la marcha de ambos: «Le estás pidiendo un ejercicio de dignidad a gente que puede tener otros valores, pero la dignidad no es lo que más resalta en ellos».

«Cuando no hay dignidad no puedes esperar ese ejercicio. No la han tenido nunca. El que permanece cerca de Peter Lim es porque no la tiene. He nombrado una palabra, sumiso, sumiso es el que no se quiere demasiado», ha insistido el colaborador.

En este sentido, una de las pocas soluciones que ve el exportero a estas alturas no es otra que unirse contra Lim para que venda el club de forma definitiva: «El problema real que es que Peter Lim siga en esta ciudad, pero no nos olvidemos que sigue esta ciudad porque tampoco les hacemos una situación incómoda en la que se plantee poder vender el club».

Además, el que fuera jugador de equipos como Real Madrid o Valencia ha aclarado que «no somos capaces de hacerle la vida incómoda, esa es mi gran decepción, más que que nos meta cuatro el Madrid. En definitiva esto va a ser un poco cíclico todo. Hasta que no se vaya no va a cambiar».

Durante la tertulia también se ha planteado la hipótesis de bajar a Segunda División siempre que se confirmara la marcha de Peter Lim, a lo que Cañizares se ha mostrado tajante: «Si me dices que va a venir una gestión profesional, con ilusión y con compromiso, firmo bajar a Primera RFEF, Segunda se me queda corta si se va Peter Lim. En el largo plazo no hay entidad que se sostenga así. El Valencia ya estuvo en Segunda. Con una gestión lógica, retornaría, pero lo que nos dice la experiencia es que con Peter Lim acabaremos en Segunda y tampoco penséis que ascenderemos».

Por último, también hubo tiempo para mencionar a Amadeo Salvo. «El otro día hablé de la dana, pero ahí sí que había una dirección clara, aquí estamos todos despistados», dijo después de señalar que la afición se tragó «a un tipo populista como Amadeo Salvo que nos vendió que seríamos los mejores del mundo a través de Peter Lim y nos lo hemos tragado sin hacernos preguntas, ni nos planteamos si decía la verdad, si Lim sabía de fútbol, quién era Lim… No nos hemos planteado nada y si nos lo planteábamos podíamos recibir críticas».