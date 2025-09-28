Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Cañizares, en un partido con el Valencia Fernando Bustamante

Cañizares: «Teniendo a Julen el Valencia hizo una oferta por un portero consolidado»

El exguardameta desveló que un club portugués la rechazó

J.Zarco

Valencia

Domingo, 28 de septiembre 2025, 01:17

Santiago Cañizares acudió este lunes al nuevo programa deportivo de À Punt, 'La Banda', en el que analizó junto al resto de contertulios la actualidad del Valencia CF. En la tertulia, charlaron sobre la situación de la portería del club, valorando la figura de Julen Agirrezabala y también el complicado momento que vive Dimitrievski.

Sigue a LAS PROVINCIAS en Google Discover

Fue ahí cuando el exguardameta 'che' desveló que el conjunto de Mestalla, teniendo ya firmado a Agirrezabala, hizo una oferta por un portero de Portugal: «No quiero destapar demasiado pero teniendo ya firmado a Julen hace una oferta de cesión a un club de Portugal por un portero consolidado del fútbol portugués para venir aquí. Ese club no lo acepta».

Según confirmó À Punt, ese guardameta era Ricardo Velho, que en aquel momento estaba en el Farense y finalmente se marchó cedido al Genclerbirligi de la liga turca.

El hijo de la leyenda valencianista, Lucas Cañizares, firmó precisamente en 2024 por el Farense, pero la presencia de Ricardo Velho le quitó oportunidades y tuvo que salir cedido al Feirense de la Segunda División lusa. Este año, ante la posibilidad de no volver a contar minutos, Lucas firmó por el Tondela.

Sobre el actual portero titular del Valencia, el comentarista deportivo aseguró que «no estuvo bien contra el Barcelona pero será un gran portero». Sin embargo, no entiende que «estés formándole un portero al Athletic». Además, añade que el deseo de Corberán era que Dimitrievski no estuviera en plantilla.

Te puede interesar

