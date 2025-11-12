Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Santiago Cañizares, en una imagen de archivo. Biel Aliño

Cañizares se casa este viernes en Valencia

Después de tres dolorosas rupturas, la leyenda valencianista contrae matrinomio con su nueva pareja, Noemí

María Gardó

María Gardó

Valencia

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 12:11

Comenta

Santiago Cañizares sigue creyendo en el amor. Después de tres dolorosas rupturas, la leyenda valencianista anunció en septiembre que se casa con su pareja, Noemí. Su relación con esta mujer empezó hace cuatro meses: «Ya se puede decir, venga, va. […] Sí, señor, me caso en mes y medio con una extraordinaria mujer que se llama Noemí», confesaba entonces el exportero de la selección a Juanma Castaño en el programa El Partido de COPE.

Y por fin ha llegado la fecha de la boda, que se celebrará este viernes 14 de noviembre en Valencia. El exportero contraerá matrimonio con esta joven catalana originaria de Calella de Palafrugell, a quien conoció a través de las redes sociales el pasado mes de mayo. Desde el principio vivieron un flechazo y ahora han decidido no esperar más para dar este paso tan importante.

«Nos ha pegado un poco fuerte, no hemos querido que se nos haga tarde y nos casamos ya», confesaba Cañizares, que ha señalaba que conoció a su pareja a través de Internet «como todo el mundo se conoce hoy en día».

