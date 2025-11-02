El campeón de liga con el Valencia enfrentado con Benítez: «Me decía: 'Es que estás siempre viendo aviones'» Salva Ballesta recuerda en un pódcast su etapa en el conjunto de Mestalla

Salva Ballesta ha sido durante su carrera un gran goleador que sin embargo no logró triunfar al máximo en el Valencia CF. El exjugador llegó al conjunto de Mestalla en el verano de 2001 tras ser máximo goleador en Segunda División con el Atlético de Madrid.

En la campaña 2001-02 disputó 21 partidos en liga y anotó cinco goles. Su conflicto con el entrenador, Rafa Benítez, provocó que fuera desapareciendo de las alineaciones e incluso terminara apartado del equipo. Aquella temporada finalizó con el club campeón de liga pero con una relación entre Benítez y Ballesta que era irreconducible.

Precisamente, el exdelantero se ha pronunciado en una entrevista en el pódcast 'Offsiders' sobre cómo vivió esa situación: «Una de las cosas que me achacaba Benítez era mi mundo. Me decía 'tanto pensar en aviones...'. Incluso ha habido leyenda, yo me puse a estudiar el curso de piloto, de que si yo había pasado por encima de la ciudad deportiva con un avión. Hasta Cañizares lo cuenta pero es imposible. Primero porque no puedes pasar por encima de un poblado, luego te lo tiene que autorizar la torre... en fin, que no ocurrió».

Según explica, su falta de pasión por el fútbol molestaba al entrenador: «Estuve un año haciendo el curso pero yo no era de pensar o soñar en fútbol. Pero entrenaba como un salvaje. A Benítez le chocaba bastante mucho. En los autobuses no le gustaba que estuviese estudiando con el libro. Una vez le dije que el que tenía que estudiar fútbol era él. 'Es que estás viendo siempre aviones, mira algo de fútbol', me decía.

Ahora, reconoce que pese a todo recuerda con felicidad aquella etapa: «Si vuelvo atrás no habría contestado así. Cuando acaba el fútbol veo a Benítez y lo mínimo que me da es alegría. Yo fallé alguna vez pero seguro que él también».