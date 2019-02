Al Camp Nou con la cabeza bien alta y la obsesión de frenar a Messi Cheryshev y Garay apuntan hoy al once valencianista en el Camp Nou. / jesús signes El Valencia visita al líder en busca de un tercer triunfo seguido en Liga que estire la buena rachaMarcelino recupera a Kondogbia e incluye a Roncaglia en una convocatoria de la que se cae Gayà por problemas musculares T. CALERO/L. MARTÍ Sábado, 2 febrero 2019, 01:01

valencia. Nunca es buen momento para visitar el Camp Nou, la casa del actual campeón de Liga, pero sin duda el Valencia lo va a hacer en su mejor estado de la temporada. Lo destacó Ernesto Valverde y es cierto. La vibrante remontada copera frente al Getafe, unida a las dos victorias consecutivas en Liga (Celta y Villarreal) han devuelto la fe al conjunto blanquinegro, cuyo salto en la clasificación le permite mirar de cerca la zona europea, hasta hace nada pura utopía. El partido de esta tarde, el partidazo, llega para ambos en un ambiente de entre guerras. Tanto Valencia como Barcelona vienen de solventar sus respectivas eliminatorias de Copa del Rey y vislumbran las semifinales, a cinco días vista para ambos. El plan de los técnicos, no obstante, parece diferente. Mientras Valverde deslizó la posibilidad de apostar por las rotaciones, Marcelino advirtió de que no hará muchos cambios respecto a su once tipo.

«Tenemos margen suficiente. Venimos de jugar el martes y tenemos cuatro días. Luego tenemos cinco días para las semifinales de Copa. Intentaremos jugar con un equipo bastante similar al que ha jugado últimamente», analizó Marcelino. El técnico, como sus futbolistas, ha recuperado los años de vida perdidos durante los meses de mala racha. Ha vuelto el acierto de cara a portería y la autoestima a futbolistas tan importantes como Rodrigo Moreno, vital en los últimos choques. «Este equipo lo ha pasado mal. Los futbolistas han sufrido mucho porque sentían los resultados. El hecho de marcar más de un gol nos da un plus en atrevimiento», destacó el técnico asturiano, quien espera esta tarde al Barça «titular» pese a que los azulgrana se jugarán un puesto en la final de Copa contra su gran enemigo, el Real Madrid.

La convocatoria del Valencia dejó algunas novedades importantes. La primera, la inclusión de Facundo Roncaglia, que apenas ha completado un par de entrenamientos a las órdenes de Marcelino. La salida de Vezo y la contundente sanción a Diakhaby provocó que sólo quedaran dos centrales sanos, Garay y Gabriel Paulista, así que Roncaglia se estrena en una lista con su nuevo club en el Camp Nou. De esa línea defensiva se cayó José Luis Gayà, baja muy sensible, por problemas musculares. «Es pronto para saber si podrá jugar el jueves en Copa. Veremos la evolución y el lunes haremos una prueba para saber el alcance», dijo Marcelino sobre el de Pedreguer.

En una plantilla que sigue siendo corta -22 jugadores- tras el mercado de invierno, sólo se lo pierde por decisión técnica el recién llegado Rubén Sobrino. Regresa Francis Coquelin (ausente ante el Getafe por un problema familiar) y Geoffrey Kondogbia, fuera de circulación desde el 12 de diciembre. El francés, clave en la exitosa 2017-2018, se apunta al carrusel de partidos que el Valencia tiene por delante en las próximas semanas. «Kondogbia va convocado al Camp Nou y estará disponible para el jueves en Copa y lo que queda de temporada si no ocurre nada», explicó Marcelino. Respecto a Gonçalo Guedes fue algo más cauto el técnico asturiano: «Es posible que sí pueda estar en la ida contra el Betis, pero no lo puedo decir rotundamente».

Con esas armas intentará Marcelino meterle mano a un Barcelona que impresiona y más si Leo Messi aparece en el once. «¿Messi? Nos da muchísimo respeto y también admiración. Es un futbolista increíble que muestra un nivel extraordinario. Nos hace disfrutar a todos menos cuando juega contra nosotros. Intentaremos que participe lo menos posible y que no tenga su máximo día de acierto, aunque es complicado», analizó el técnico valencianista, que calificó al Barcelona, en conjunto, como un equipo «muy poderoso».

Cillessen y Busquets, fuera

En el entrenamiento de ayer perdió Valverde a su guardameta suplente, Cillessen, para las seis próximas semanas debido a una rotura en el sóleo de la pierna derecha. La baja del portero se une a las ya conocidas de Umtiti, Rafinha y Dembélé, todas ellas por lesión. En el centro del campo azulgrana no estará Busquets, que cumple sanción, mientras que Todibo, un joven central francés recién fichado, no entró en la convocatoria. Valverde confeccionó una lista de 19 jugadores, por lo que tendrá que realizar un descarte antes del choque. Si el técnico del Barça se decide por las rotaciones, Murillo tiene opciones de ser titular junto a Lenglet en el eje de la zaga. Otros secundarios como Semedo o Malcom también apuntan a un once que coronan los dos grandes peligros: Messi y Luis Suárez.