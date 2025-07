La camiseta del trencadís y el escudo brillante del Valencia arrasa en ventas

La afición valencianista ha acudido en masa estos días a las tiendas de Colón y Mestalla para ver y comprar la nueva zamarra del equipo. ... La camiseta, de un blanco sobrio, destaca por el relieve y la brillantez de su escudo, un detalle que ha sorprendido gratamente a buena parte de los seguidores. Además, en el fondo se incorpora un sutil gráfico inspirado en la técnica del trencadís, un guiño a la tradición valenciana que ha enamorado a muchos: «En persona mejora, se aprecian más los detalles», declara Martina, habitual en la compra de camisetas del club. A Emma, amiga de Martina, también le ha gustado: «Es clásica y sencilla. Creo que se va a comprar mucho». Gael, de 12 años, reconoce que le parece «demasiado lisa y simple», pero se muestra encantado con el detalle del escudo. Azucena, su madre, coincide en que «el escudo destaca mucho» y le da a la camiseta «un toque especial».

Además de sorprender la cantidad de jóvenes y niños, impresiona toda la gente que la adquiere para regalarla. Salva y Loles compran la camiseta para su nieto de seis años. A Salva le sorprende la pregunta de si le gusta el diseño: «Me da igual cómo sean las camisetas, me gusta que sean del Valencia».

Muchos extranjeros han acudido también este fin de semana a ver la camiseta. Evelin, aficionada neerlandesa del Feyenoord y del Valencia, busca una versión de manga larga, que lamentablemente no está en oferta: «En Países Bajos hace mucho frío, hay que hacer deporte en manga larga», dice entre risas. Y Andrés Montes, joven chileno e hincha acérrimo del club, confiesa su admiración: «No tengo tanta plata, pero si tenéis el dinero vale la pena comprarla».

La encargada de la tienda valencianista de la calle Colón, Carolina, confirma que «las camisetas han tenido muy buena acogida». En los primeros días el público fue principalmente turista, pero el sábado la tienda se tiñó de valencianismo, con muchos seguidores acercándose en busca de la nueva equipación.

Los precios, sin embargo, levantan algunas quejas. Las ediciones de niño cuestan 75 euros y las de adulto, 99,95. «Es demasiado cara», protesta Rafa, de 27 años, mientras que Jorge, un joven valencianista «desde la cuna», asegura que este año no comprará la camiseta por el alto precio y la sencillez del diseño: «No me está gustando el trabajo de Puma estos años. Todas las camisetas son muy parecidas».

Como novedad, Puma ha lanzado un nuevo modelo. Son las «camisetas de competición», con un precio de 145 euros, idénticas a las que visten los futbolistas. Son más ligeras, transpirables y cómodas para el jugador. Además, están preparadas para secar el sudor más rápido y llevan el escudo y los logos pegados para evitar rozaduras durante el partido. Esta nueva tecnología, que la firma ha tildado de revolucionaria, recibe el nombre de Puma 'fast forward'.

A falta de un claro referente en la plantilla, la mayoría de los aficionados opta por no ponerse nombre o poner el suyo propio. «Los jugadores vienen y se van», señala Salva. Emma y Martina ya han aprendido que ponerse el nombre de algún referente pasa factura. Emma comenta: «El año pasado me puse Baraja... y mira lo que pasó». Martina, en 2016, apostó por ponerse «André Gomes». Dos semanas después, el luso se marchó al Barcelona.

Ahora bien, entre la gente que sí se ha serigrafiado la camiseta con algún jugador hay criterios parecidos. Diego López, Gayá y Hugo Duro son los tres nombres más repetidos. José, de 53 años, compra la camiseta como regalo para su hija. «De momento no le pongo nombre, que ella decida». José no se compra otra para sí mismo porque tiene un problema: «No me gustan las camisetas blancas. Siempre espero a que salga la segunda o tercera equipación para comprarla».

Igual que José, muchos aficionados aún aguardan a que salgan las otras dos equipaciones. Pese a que el club aún no las ha revelado de manera oficial, todo parece indicar que la segunda será de color granate, con todos los detalles bordados en naranja. La tercera será la Senyera, con predominio del amarillo y unas líneas rojas difuminadas en el torso. Entre la afición gusta que el club recupere los colores de la Comunitat para la indumentaria alternativa. Carlos lo tiene claro: «La camiseta blanca me gusta, pero estoy esperando a la Senyera para comprármela». Carlos es coleccionista de uniformes valencianistas, pero conserva con especial cariño la Senyera del curso 2017-18. «Aquel año clasificamos a Champions, lo recuerdo con mucha alegría».

Más allá del diseño, lo más importante para el valencianista es que, en años venideros, la zamarra se recuerde con una sonrisa por los éxitos deportivos que la han acompañado. Al preguntar a Rafa sobre si cree que esta será la camiseta del regreso a Europa, afirma: «Que no te quepa duda. 'Magic' Corberán volverá a hacer de las suyas».

