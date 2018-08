El cameo de los transferibles Mina acrobático. / reuters Zaza y Montoya tienen un papel muy secundario en el partido ante el Everton HÉCTOR ESTEBAN VALENCIA. Domingo, 5 agosto 2018, 00:16

La primera decisión firme de Marcelino para conformar su plantilla de veinte jugadores fue dejar a Nacho Gil en tierra y no embarcarlo para la gira inglesa. Una vez el equipo volvió de la concentración en Crans-Montana, se acabaron las oportunidades gratuitas. El asturiano no cuenta con el futbolista de la cantera y sus agentes ya trabajan para buscarle un destino. Ayer, en Goodison Park, Marcelino reafirmó su idea de no contar con Zaza, Montoya y Medrán. Los tres tienen que salir del equipo. Ahora mismo sobran en el Valencia y lo saben todas las partes. A los jugadores no les pilla la noticia por sorpresa porque ya viajaron a Suiza con las cartas sobre la mesa.

Ayer, el partido ante el Everton fue un espejo de la situación real de la plantilla del Valencia, de quien cuenta de verdad y quien es ahora mismo un futbolista sin sitio en el proyecto de Marcelino. Santi Mina y Rodrigo son los delanteros titulares a la espera de que llegue algún refuerzo como Gameiro, al que todavía se espera pese a la extraña posición del Atlético de Madrid que se ha llevado a su jugador a Italia a jugar más partidos de pretemporada.

El técnico del Valencia defiende que una de las máximas de la temporada es la calidad por encima de la calidad. No quiere a futbolistas acomodados o que puedan provocar un problema dentro del vestuario si llega el momento en el que no aceptan su rol. Este es el caso del italiano Zaza, que no va a ser protagonista en el Valencia y que por su carácter necesita sentirse actor principal en un equipo. Zaza, con el que Marcelino siempre ha ido de cara, tiene las puertas abiertas en el Valencia para buscarse un equipo. El problema es que no llega la oferta deseada ni para el jugador ni para el club de Mestalla, que ve cómo el paso de los días es un problema para lograr un buen traspaso. En Inglaterra el mercado se cierra el día 9, pero la Premier no parece un buen hogar para el ariete de Policoro tras su rotundo fracaso en el West Ham, de donde tuvo que salir para reinventarse en el Valencia.

En Italia, donde Zaza sí que puede encontrar acomodo, el mercado se cierra el 17 de agosto pero los clubes se la Serie A interesados en el delantero podrían jugar la baza de exprimir los plazos para comprar al internacional por un precio más barato del que desearía el Valencia. El club de Mestalla se podría encontrar con la situación de no haber vendido al delantero cuando sabe que su entrenador no cuenta con él para el proyecto. Como defiende el director general, Mateo Alemany, es más complicado desfichar que fichar.

Zaza entró en el campo ayer en el minuto 66, cuando en los dos banquillos comenzó el carrusel de sustituciones. El italiano entró por Rodrigo y se emparejó con Mina. La pretemporada del italiano no ha sido brillante. No ha anotado ningún gol y quizá su mejor partido fue contra el Leicester. El hecho de saber que está fuera puede haber desmotivado al italiano.

Otro de los que ayer tuvo un protagonismo residual fue Montoya, que esta semana, a la vuelta de la gira por Inglaterra, podría acelerar su salida rumbo al Real Betis si la oferta satisface al Valencia. El agente del futbolista catalán dio una vuelta de tuerca y aseguró que su jugador le había pedido a Marcelino una salida inmediata y que no le pusiera más. Ayer, Montoya jugó los últimos minutos del partido ante el Everton y el técnico asturiano desmintió que el jugador le dijera que no que quería jugar más: «Montoya no me ha dicho nada. Es un futbolista de la plantilla como cualquier otro. Son situaciones que el mercado dirá dónde va a jugar. Es un chico que está con nosotros, que conocemos, que está trabajando muy bien y si luego hay una situación en la que todas las partes están de acuerdo, pues se verá esa situación».

Difícil para Medrán

Otro de los que también va a tener que acelerar su salida es Medrán, que ante el Everton fue casi un anécdota. Jugó los últimos minutos del partido, apareció en el minuto 84 del partido incluso por detrás de futbolistas como el surcoreano Kangin Lee, que no formará parte de la primera plantilla.

Medrán es uno de los últimos productos que queda en la plantilla de la época de García Pitarch y es un futbolista que no reúne el perfil del sistema que quiere Marcelino para el Valencia. Su protagonismo se ha ido reduciendo y se espera también que en las próximas fechas se pueda concretar una salida. La temporada pasada el futbolista optó por salir cedido al Alavés en una operación que no llegó a ser todo lo satisfactoria que se esperaba en un primer momento. La llegada de Abelardo al banquillo significó un freno importante para el futbolista que descargó la tensión con lágrimas en la zona mixta del estadio de Las Palmas tras una campaña muy dura en lo personal.