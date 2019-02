Los cambios aportan mejoría pero se debate sobre Jaume

Marcelino tiene una especial peculiaridad en el desarrollo de los encuentros. Al menos en su etapa en el Valencia y este año en concreto, cuando ha decidido hacer cambios, éstos no han resultado el revulsivo que el técnico buscaba. Es más, no han sido pocos los encuentros en los que el preparador asturiano se ha quedado con una bala sin gastar, cosa que siempre sorprende si se tiene en cuenta que la plantilla no es muy larga -más bien lo contrario- y además hay tres competiciones en juego. En el Camp Nou, los cambios sostuvieron al Valencia y en el Benito Villamarín fueron decisivos para por un lado rebajar el empuje local y, por otro, darle la vuelta al marcador y a la eliminatoria.

Este Betis-Valencia deja, además, un debate abierto aunque el propio Marcelino se ha encargado de soterrar a las primeras de cambio. Y hace referencia a Jaume y a sus dos últimas actuaciones. El gol de Joaquín de córner directo no deja en buen lugar al de Almenara, y más aún si se añade el tanto de Molina a los pocos minutos de comenzar el segundo partido de la anterior eliminatoria contra el Getafe. El entrenador siempre ha tenido muy claro que la Copa del Rey era para Jaume. Incluso para la final. Pero hay aficionados que se preguntan si Neto hubiera recibido ese 1-0.