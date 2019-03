Cambia la norma de goles con la mano, penaltis y cambios Domingo, 3 marzo 2019, 00:27

En la 133º asamblea general de la International Football Association Board, encargada de las normas del fútbol se ha decidido que cualquier gol marcado con la mano o brazo, aunque sea de forma intencionada será anulado. Otros cambios realizados ha sido que los jugadores que vayan a abandonar el campo lo hagan por la línea de límite más cercana y no como hasta ahora por el centro del campo. A partir del 1 de junio el portero podrá tener un pie en la línea de gol en el momento de lanzar un penalti y no los dos. No será necesario que el balón tenga que salir del área en los saques de puerta o de falta por lo que un jugador podrá tocarla cuando el meta inicie el juego.