Camarasa desvela quién era el verdadero capitán en el vestuario del Valencia

Marc Escribano Valencia Jueves, 23 de octubre 2025, 09:55 Comenta Compartir

Francisco Camarasa es una de esas leyendas del Valencia que, al haber pasado por el club tanto sobre el césped como en los despachos, conoce perfectamente cuál es la situación de la entidad. Como excapitán y exdelegado del equipo, es una voz autorizada para opinar sobre la situación y el rumbo que lleva el Valencia, y así lo hizo recientemente en su aparición en el programa 'La Banda' de À Punt.

En una de sus participaciones, aprovechó para dar un toque de atención al capitán del Valencia, José Luis Gayà. «Es una situación que le podía pasar, porque es valenciano y valencianista, pero está jugando para el Valencia y te tienes que exigir. Además es el capitán, el primero que tiene que tirar del carro. Si el Valencia continúa yendo mal, Gayà al final acabará mal, porque la gente le va a apretar y exigir. Ser capitán no es llevar el brazalete; el brazalete lo puede llevar cualquiera, pero el capitán es el que tiene que dar la cara, en los tiempos difíciles tener paz y amor, y no hacer gestos como el que hizo el otro día», dijo Camarasa.

Ante estas palabras, se le preguntó por su etapa como capitán del equipo. «El capitán no puede llegar a eso, tiene que estar por encima; a mí me apartó Héctor Cúper del equipo porque yo era el capitán y transmití el pensar del vestuario, no el mío, si no el del vestuario; ¿Quién es el portavoz? El capitán. A mí me pilló con la lesión, que ya no era un jugador importante en el equipo, pero sí en el vestuario; al Piojo López también lo apartó, pero con él sí tuvo que contar para jugar porque estaba en su plenitud», comentó el exfutbolista.

⚽️Paco Camarasa en #LaBanda:



🗣️"El capità era Jaume, Gayà era el que portava el braçalet"

🗣️"Si m'han de tirar perquè en la meua vida privada me'n vaja a dinar amb un amic (Marcelino), que em tiren"



👉https://t.co/P0NoP8a9qM pic.twitter.com/CivAZDfGxd — À Punt Esports (@apuntesports) October 22, 2025

Y es que Camarasa no se quedó ahí. En su señalamiento hacia Gayà, desveló quién era el que realmente llevaba la voz cantante en el vestuario del Valencia durante las últimas temporadas. «El capitán era Jaume. El otro era el que llevaba el brazalete por antigüedad. Pero el capitán del vestuario era Jaume, y Gayà el que llevaba el brazalete. Y ahí Jaume sí le ayudaba y esa presión del capitán, Gayà no la tenía tanto», señaló Camarasa, que confesó también cómo vivió su despido del Valencia: «Tengo la conciencia muy tranquila de lo que he hecho y hubiera actuado igual. No he vuelto a Mestalla; mientras esté esta gente (Meriton) no pisaré Mestalla y me fastidia porque es mi casa; pero fue una especie de promesa que me hice. No me aportan nada, al contrario, me aportan malas cosas por cómo están funcionando, me hicieron daño a mí a nivel personal y lo están haciendo al valencianismo».