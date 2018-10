En busca de la primera victoria 21 de enero de 1973. Abelardo, Sol, Barrachina, Jesús Martínez, Antón, Claramunt I. Agachados, Sergio, Lico, 'Gitano' González, Pellicer, Valdez. / lp El Valencia ha vivido más temporadas con un inicio irregular como local: cuando se proclamó campeón en la 70-71, pinchó en casa en dos de los tres primeros partidos PACO LLORET Sábado, 20 octubre 2018, 01:24

El Valencia tratará de romper esta tarde el maleficio que le ha impedido obtener la victoria en Mestalla después de haber disputado cuatro partido como local. Un registro sin precedentes a lo largo de su historia. Hay que remontarse a la campaña 99-00 para encontrar un inicio de campeonato similar. Los valencianistas estaban dirigidos por Héctor Cúper en su primera temporada y perdieron en casa los dos primeros encuentros frente al Racing y Alavés. En su tercera comparecencia como local empataron sin goles ante el Real Valladolid. Finalmente, lograron el primer triunfo a la cuarta oportunidad y fue con una goleada ante el Numancia por 4-0 con goles de Ilie por partida doble, Farinós y Óscar García. La puntuación obtenida entonces es la misma que presenta en la actualidad el conjunto de Marcelino: cuatro puntos de dieciséis posibles.

Por culpa de un comienzo tan malo el Valencia se quedó sin opciones de ganar aquella Liga conquistada por el Deportivo sin llegar a los 70 puntos. Además de sus tropiezos como anfitrión se añadieron otras dos derrotas más cosechadas en las primeras salidas a los campos del Betis y Espanyol. Con cero puntos después de las primeras cuatro jornadas, el Valencia era colista en la clasificación. Sin embargo, el once de Mestalla protagonizó posteriormente una escalada espectacular a partir de su triunfo en el Bernabéu y, sobre todo, un final de campeonato arrollador con siete victorias, un empate y una derrota. Al mismo tiempo asombraba en Europa con un portentoso debut en la Liga de Campeones que no pudo culminar con éxito en la final celebrada en París.

Hubo otras temporadas estelares precedidas de inicios irregulares en su propio feudo. Sin ir más lejos, cuando se proclamó campeón de Liga en la 70-71 bajo la batuta de Alfredo di Stéfano, pinchó en casa en dos de los tres primeros encuentros. Si en su primera actuación como local fue capaz de golear a la UD Las Palmas por 5-1, a continuación vino una inesperada derrota por 0-1 ante el Sevilla. El siguiente compromiso en Mestalla se saldó con un empate sin goles ante la Real Sociedad. Otro comienzo descorazonador tuvo lugar dos años después, cuando en la campaña 72-73, el Valencia solo fue capaz de ganar en uno de los primeros cinco encuentros en casa. Pese a contar con una plantilla contrastada, numerosos internacionales y venir de dos notables ejercicios anteriores caracterizados por un gran rendimiento y máxima competitividad, protagonizó una campaña muy irregular que le dejó fuera de los torneos europeos por vez primera. Una realidad inimaginable tras un debut sobresaliente.

El valencianismo no cabía de gozo cuando su equipo se estrenó en el campeonato con una espectacular victoria por 1-3 en el feudo del Atlético de Madrid. En la siguiente jornada, con Mestalla abarrotado, el Barça se llevó el triunfo por la mínima en un choque repleto de adversidades para el equipo de Di Stéfano, preludio de lo que iba a ser aquella campaña. Un empate sin goles ante el Real Zaragoza aumentó la frustración en el siguiente encuentro disputado en el por entonces conocido como estadio Luis Casanova. Después de 180 minutos, el Valencia no había sido capaz de marcar un gol ante su parroquia. A la tercera oportunidad llovieron los tantos y se alcanzó el primer triunfo. Ante el Burgos, y con un marcador rotundo: 3-0, con goles de Valdez por partida doble y Claramunt I. Aquel triunfo no tuvo continuidad y los valencianistas volvieron a tropezar en su feudo en las siguientes actuaciones. El primero de ellos fue ante el Real Oviedo, un equipo que había ascendido de segunda división, y que arrancó un empate a dos. Los asturianos plantaron cara y la parroquia local empezó a mostrar su inquietud. Dos goles, uno en cada período, de Miguel Ángel Adorno, evitaron la debacle.

El calvario en Mestalla continuó en la siguiente cita cuando el Valencia hincó la rodilla ante el Real Madrid que se impuso por 0-1 con un gol en el primer minuto de juego. En ese lance se rompió Manolete, una lesión que le condenó para siempre. El centrocampista gallego solo pudo jugar un partido más en primera división y su carrera se hundió. A partir de ese partido el Valencia se entonó algo como local y despachó a los siguientes visitantes con resultados convincentes y un juego esperanzador. El Athletic de Bilbao y el Castellón se llevaron cuatro goles cada uno. Entre medias hubo un triunfo apurado ante el Málaga con tantos madrugadores de Sol y Valdez, para sufrir en la recta final con el gol visitante. Después el conjunto de Di Stéfano volvió a las andadas como local y pinchó con el Atlético, Las Palmas y Granada. Aquellos resultados negativos pasaron factura a final del campeonato pese a la regularidad mostrada en la recta final con cinco victorias consecutivas en Mestalla y sin encajar ni un solo gol, cuatro de ellas por 1-0 y la otra por 2-0.