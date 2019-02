«Era tan buena persona que no te podías enfadar con él» Guillot y Waldo, durante un acto del Valencia en 2009. / efe/ manuel bruque El extremo de Aldaia formó una pareja de ataque legendaria con el brasileño: «Los veteranos le ayudamos a pagar la residencia» Vicente Guillot Exjugador del Valencia (1961-1970) JUAN CARLOS VILLENA Miércoles, 27 febrero 2019, 00:00

El fallecimiento de Waldo ha dejado un dolor especialmente agudo en Vicente Guillot (Aldaia, 1941). Los dos formaron una de las delanteras más míticas de la historia del Valencia, siendo clave su entendimiento en el campo para los tres títulos conseguidos en la década de los 60. Forjaron una amistad que perduró.

-¿Cual es el primer recuerdo que le viene a la cabeza?

-Hace unos años visitamos a los ancianos que estaban en la Residencia Ballesol varios veteranos del Valencia y Waldo venía con nosotros. Quién me iba a decir ese día que iba a volver a Burjassot s visitarle a él. La última vez que fuimos ya no conocía a nadie. Le decíamos nombres y no contestaba. Con él tenía una broma cuando jugábamos, le decía para picarle un insulto en portugués y él me llamaba 'pelado'. Se lo dije, se giró y me contestó '¡el pelado!'. Fue un momento muy emotivo. Ya no volvimos, queríamos tener su recuerdo en plenitud.

-¿Cómo era fuera del campo?

-Era un fenómeno. Nos queríamos como hermanos. Era tan buena persona que no te podías enfadar con él. Ahora, cuando se enfadaba daba miedo con la planta que tenía.

-¿Nos falta como sociedad memoria con nuestros mitos?

-De los veteranos se han acordado por ejemplo Pedro Cortés, que compró el local que tenemos o Jaume Ortí. De nosotros no se acuerda nadie pero los veteranos siempre ayudamos a nuestros compañeros. La Asociación de Veteranos está para eso y a Waldo le ayudamos a pagar la residencia. Es bueno que la afición del Valencia lo sepa. Estaremos para ayudar a todos los que lo necesiten, como hacemos ahora con varios exjugadores. Si tuviéramos más medios ayudaríamos a más.

-¿Qué partido le viene a la cabeza que ejemplifique lo que era?

-El que le define fue uno contra el Espanyol. Perdíamos 4-1 en Sarriá y en la segunda parte se lesionó Tatono. En aquella época no había cambios con lo que salimos con diez. Empatamos 4-4 y faltando tres minutos nos pitaron una falta a favor a unos 35 metros. Waldo la cogió y dijo que la lanzaba pero le dije que la tirara 'al Danone'. Era un anuncio que había en Mestalla en lo alto del Gol Norte. Una forma de decir tírala fuera del campo y que se acabe el partido. Le pegó una castaña, prodigiosa, no he visto a nadie que golpeara como él, y metió gol. Con el 4-5 se giró y me dijo «al Danone».