Bordalás recoge el guante y hace 'un guiño' a RTVE para presentar las campanadas

Alberto Martínez de la Calle Valencia Sábado, 1 de noviembre 2025, 13:50 Comenta Compartir

A José Bordalás se le abren opciones de futuro fuera de los banquillos. Concretamente, en la pequeña pantalla. La guasa de los telespectadores ha situado al exentrenador del Valencia, actualmente en el Getafe, y al futbolista azulón Allan-Romeo Nyom como la quinta pareja más votada en una encuesta lanzada por RTVE para conocer las propuestas del público para presentar las próximas campanadas de Nochevieja. El técnico alicantino, irónico, se deja querer. «Me ha hecho mucha gracia. Bueno, no estaría nada mal, la verdad. Ahí lo dejo», comentó anoche entre risas en declaraciones a DAZN.

Los resultados de la encuesta son socarrones. Disparatados. Según los participantes, el tándem que debería tomar el relevo de David Broncano y LalaChus es el compuesto por Gabriel Rufián y Vito Quiles. La fórmula de la televisión pública consistía en una consulta en la que los espectadores podían presentar sus candidatos y votar con total libertad. El proceso se abrió el lunes y ya se ha cerrado. En lo más alto de la clasificación, una curiosa pareja formada por el portavoz de ERC en el Congreso y el comunicador ultra. Ni más ni menos que 8.300 votos a favor y 1.300 en contra.

Tras ellos, Simón Pérez y Silvia Charro, la pareja que se convirtió en viral en 2017 con un vídeo sobre hipotecas en el que se encontraban bajo los efectos del alcohol. En el tercer escalón del podio, se abre paso la Fórmula 1 con la apuesta por Antonio Lobato y Fernando Alonso. La cuarta plaza es para Koldo García y José Luis Ábalos. Y el top 5 es completado por Bordalás y Nyom, con 2.400 votos a favor y 552 en contra.

El pasado 19 de octubre, en la derrota del Getafe ante el Real Madrid por 0-1, Bordalás y Nyom fueron protagonistas de una de las últimas salidas de tono de Vinicius. El lateral francocamerunés entró en el campo en el minuto 76 y, sólo 39 segundos después, vio la tarjeta roja por una polémica acción sobre el atacante brasileño. Justo después, a modo de provocación, Vinicius se burló de Bordalás indicándole que había realizado «muy buen cambio».