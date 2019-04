«Bielsa ha sido un caballero y dignifica al fútbol» Marcelo Bielsa da instrucciones en el Leeds-Aston Villa. En el círculo, García Pitarch. / reuters/monzó El valenciano vivió de cerca el gesto del técnico del Leeds cuando mandó a sus jugadores que se dejaran marcar un gol Jesús García Pitarch Director deportivo del Aston Villa J. C. VALLDECABRES VALENCIA. Lunes, 29 abril 2019, 23:35

Marcelo Bielsa ordenó a sus jugadores (Leeds) que se dejaran marcar por el Aston Villa después de que su equipo anotara un gol estando un jugador rival tendido sobre el césped (1-1). Es la Championship, la segunda división inglesa. Jesús García Pitarch (Pobla de Vallbona 14-11-1963), exjugador y exdirector deportivo del Valencia, es el actual máximo responsable en la parcela deportiva del Aston Villa, quinto clasificado.

-¿Qué le parece lo que vivió casi en primera persona?

-Bielsa ha actuado como un caballero y dignifica con lo que ha hecho a este deporte y al mundo del fútbol. En una acción que era una falta evidente y que todos se quedaron parados, su equipo marcó y Marcelo entendió que era una acción antideportiva. Según él no nos regaló un gol, nos lo devolvió. Le agradecemos el gesto que le honra tanto a él como al fútbol.

-Usted estaba tan sólo un par de metros detrás de Bielsa. ¿Era consciente de lo que estaba pasando?

-En un primer momento yo me encontraba en el palco pero cuando se montó el follón bajé al terreno de juego para advertir a mis jugadores de que no se metieran en líos porque nos estamos jugando mucho y no queríamos tener ni expulsados ni lesionados para el playoff. Bajé a tranquilizar las cosas pero conociendo a Bielsa sabía que podía ocurrir.

-¿Cómo se ha tomado en Inglaterra ese gesto?

-En España sería impensable pero aquí hay una gran deportividad. Fue aplaudida incluso por los propios aficionados del Leeds.

-En España, como dice, imposible de ver al máximo nivel.

-Desde hace muchos años ya se tomó la costumbre de no echar el balón fuera para evitar precisamente la picaresca, y aquí estas acciones se ven mal. Los jugadores no tienen esa mentalidad.

-¿Habló luego con Bielsa?

-Sí. Charlamos, le expresé mi admiración y le agradecí obviamente su acción en nombre del Aston Villa. Es una persona increíble.

-¿Su experiencia en Inglaterra la culminará con el ascenso a la Premier o está complicado?

-Estamos muy ilusionados. Parecía imposible cuando llegamos al club, estábamos en el puesto 17 pero el equipo desde febrero reaccionó muy bien.

-¿Añora Valencia y el Valencia Club de Fútbol?

-Ahora no. Llevo cinco meses y para mí es todo muy bonito. Estoy disfrutando de mi trabajo en un mundo totalmente diferente. Hay un respeto grande por lo que son las personas y por lo que hacen, y en España y especialmente en Valencia vives en una ruleta rusa constante y desgraciadamente a mí en esta última época con Layhoon me tocó vivir un momento muy negativo.

-¿Cómo ve la eliminatoria contra el Arsenal?

-A favor del Valencia. El Arsenal es muy vulnerable y al Valencia le viene bien. Tiene mucha posesión el Arsenal pero le falta definición arriba y en defensa sufre. El Valencia es el claro favorito.

-¿Cree que quedará ya resuelta la eliminatoria en Mestalla?

-Será a dos partidos porque son dos muy buenos equipos pero para un equipo muy combinativo como el Arsenal, con mucha posesión y muy débil atrás, el Valencia va a ser un rival muy difícil.

-Pese al conocimiento que Emery puede tener del Valencia.

-Llevan un mes muy complicado. No sé si después de lo que lleva de mes va a ser capaz Emery de preparar el partido y cambiar drásticamente una trayectoria negativa como la que lleva en tan poco tiempo.

-Esta temporada, el Valencia está a las puertas de alcanzar el éxito en muchos frentes pero puede quedarse al final sin nada.

-Es la clásica visión que tenemos en Valencia, o es un éxito absoluto o un fracaso. La temporada que está haciendo el Valencia para mí es todo un éxito. Estar en casi dos finales como está y a las puertas de coger plaza de Champions después de dos años convulsos con Layhoon... creo que hay que felicitar a Anil, a Marcelino y a Mateo Alemany por haber sabido poner al club en una situación buena. A veces la competición no te da lo que puedes tener, pero eso no quita el mérito de haber podido llegar donde has llegado.