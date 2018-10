Batshuayi: «Quiero mostrar lo bueno que soy y así volver al Chelsea siendo mejor» Michy Batshuayi. / afp El delantero belga matiza sus palabras y garantiza su implicación: «Yo quería venir a Valencia y sólo a Valencia. La confianza que he recibido es única» A. M. C. Martes, 2 octubre 2018, 00:42

valencia. Michy Batshuayi atajó la polémica. El delantero belga, cedido por el Chelsea, pronunció unas palabras sobre su futuro que generaron controversia, por lo que reaccionó con tal de matizar su mensaje. El atacante recalcó su implicación con el Valencia, que se ha guardado un opción de compra de cara al próximo verano. Su rendimiento durante la presente temporada resultará clave para su futuro.

Desde Manchester, donde se encuentra concentrado con el Valencia, Batshuayi recurrió a las redes sociales para puntualizar unas declaraciones que habían trascendido por la mañana a través de The Times. En una entrevista concedida al periódico británico, el ariete explicó que su intención es regresar al Chelsea la próxima campaña.

El Valencia ha desembolsado 3,5 millones de euros por la cesión del belga y se ha reservado una opción de compra que asciende a 50 kilos. Sin embargo, Batshuayi niega que esté buscando un traspaso. «No. Siento respeto por Chelsea y los amo. Este préstamo al Valencia es importante para mi desarrollo, para mostrar lo bueno que soy, así puedo volver al Chelsea siendo un mejor jugador», afirmó en The Times.

En la misma entrevista, descarta que ya haya habido contactos con el club londinense: «No he hablado con ellos, para nada. Eso es algo de lo que se encargarán mi agente y el Chelsea, pero no he hablado con el club ni con Sarri -entrenador-».

Unas respuestas que pusieron al futbolista en el ojo del huracán. De esta forma, ayer por la tarde, Batshuayi empleó las redes sociales para puntualizar su discurso y garantizar su total implicación. «Dije que me concentro al 10000% aquí, YO quería venir a Valencia, y SOLO a Valencia... Tengo que demostrar aquí de lo que soy capaz. Lo único que dije/quise decir y lo mostraré cada vez que use esta camiseta, porque la confianza que he recibido aquí es única. Lo verás en el campo», apuntó. El belga se ha hecho un hueco en el once titular de Marcelino y ya se estrenado como goleador.