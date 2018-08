Batshuayi para una delantera mundial

Michy Batshuayi es un tipo muy activo en las redes sociales. Le gusta prodigarse con imágenes en el vestuario, bromeando con sus compañeros de club y selección o exhibiendo algún coche de alta gama. Ayer, más que nunca, fue de gatillo fácil. Alrededor de las 17 horas, el mensaje que abriría la caja de los truenos en clave valencianista. Batshuayi sólo puso la figura de un murciélago. Fue suficiente. En cuestión de minutos, Chelsea y Valencia hacían oficial lo adelantado por el futbolista: Batshuayi (Bruselas, 1993) jugará en el conjunto blanquinegro hasta el próximo verano. El belga es un puntal para la temporada del centenario, un delantero de primer nivel cuya dupla con Rodrigo Moreno -siempre que el hispano-brasileño continúe- mezcla fútbol y goles. Imposible, visto lo visto, que la afición valencianista no sueñe con la sociedad formada por dos delanteros que estuvieron en el Mundial defendiendo las camisetas de Bélgica y España.

El empeño de Batshuayi fue imprescindible para entender el trato entre Chelsea y Valencia. El belga, de origen congoleño, estuvo cerca del Sevilla y también era pretendido por el Borussia Dortmund. Cuando se le presentó la oportunidad de jugar en Mestalla, Batshuayi dio luz verde porque quiere seguir compitiendo en la Champions League. Con un valor de mercado de cuarenta millones de euros, el delantero jugará cedido en el Valencia hasta el término de la 2018-2019 y el club de Mestalla se reserva una opción de compra (de alrededor de 50 millones de euros) por si llegado el momento quiere quedarse al jugador en propiedad. El Valencia pagará al Chelsea unos cuatro millones de euros por la cesión de Batshuayi hasta el 30 de junio.

Maurizio Sarri, entrenador del conjunto de Stamford Bridge, admitió ayer por la mañana que algunos futbolistas de su plantilla saldrían cedidos. Horas más tarde, Marcelino fue comedido a la hora de hablar de Batshuayi. «Es un gran jugador, conocido a nivel europeo, pero no puedo decir más porque no está aquí. Es muy bueno y pertenece al Chelsea. El mercado de la Premier cerró ayer y si elige el Valencia u otro equipo para salir... Me parece un buen jugador», apostilló Marcelino, que evidentemente ya sabía en qué punto se encontraba la negociación pero evitaba hablar sobre el futbolista, quien aún no había estampado su firma como nuevo jugador del conjunto valencianista.

Fue el propio Batshuayi quien adelantó el acuerdo a través de las redes sociales y con un murciélago

En principio Batshuayi aterriza hoy en Valencia con tiempo suficiente para ver esta noche a su equipo en directo. Está previsto que el delantero vaya a Mestalla y se siente en el palco durante la presentación de la plantilla y el posterior encuentro del Trofeo Naranja entre el Valencia y el Bayer Leverkusen. Por muy poco espacio de tiempo no va a poder el belga vestirse de corto para ser uno de los protagonistas en el regreso del fútbol a Mestalla para dar inicio a la temporada del centenario. En cualquier caso, la conexión Batshuayi-afición apunta a dar mucho juego. Ayer, también a través de las redes sociales, el jugador se arrancó con un 'Amunt, hermano', como respuesta a un mensaje del Valencia y preguntó cómo se encontraba la ciudad.

Chelsea y Olympique de Marsella (club que cobró cuarenta millones de euros por Batshuayi en 2016) desearon ayer suerte al jugador en su nueva aventura. El belga llega a Valencia en plenitud, con 24 años, y cumpliendo el patrón de juventud marcado de forma clara por Longoria, Marcelino y compañía. De todos los fichajes de este verano, sólo Daniel Wass supera los 25 años. Otra máxima que se impuso el club fue la de buscar futbolistas con un físico imponente. Y ahí la incorporación de Batshuayi no ofrece dudas porque por altura (1,84) y condiciones mejora en ese aspecto a los delanteros que están en plantilla.

El Valencia será el quinto club en la carrera del belga, canterano del Standard de Lieja que explotó joven y se marchó al fútbol francés para jugar en el Olympique de Marsella. De ahí al Chelsea y como 'blue' fue cedido seis meses al Borussia Dortmund la pasada temporada. Sus goles en Inglaterra y Alemania le llevaron al Mundial de Rusia, donde hizo un tanto. Con la absoluta, el nuevo jugador del Valencia ha marcado 8 goles en 19 encuentros.