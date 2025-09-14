Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Danjuma celebra su gol ante el Getafe. Ivan Arlandis

FC Barcelona - Valencia CF: a qué hora juegan hoy y dónde ver por televisión

Corberán no quiere cometer los fallos del curso pasado y tiene clara la idea de juego que debe aplicar

Mario Lahoz

Valencia

Domingo, 14 de septiembre 2025, 07:34

El Valencia CF regresa del parón internacional con un duro partido por delante. Es cierto que no ha sido el mejor arranque con 4 puntos de 9 posibles, pero las sensaciones del equipo ante el Getafe, que llegaba como revelación de La Liga tras ganar dos pàrtidos como visitante, fueron muy positivas.

En el regreso a la competición, los de Carlos Corberán se enfrentarán al FC Barcelona. Los culés fueron el sabor más amargo de la media temporada que realizó el técnico el curso pasado. Dos encuentros, en liga y copa, que acabaron con dos derrotas abultadas, 7-1 y 0-5 respectivamente.

Esta vez, Corberán ha aprendido de sus errores y cambiará la forma de encarar el partido ante el vigente campeón de liga. Todo apunta a que el Valencia optará por defender en un bloque bajo a esperar a los culés para cazar al conjunto de Hansi Flick al contragolpe con la velocidad de Arnaut Danjuma y Largie Ramazani, que apunta a la titularidad tras su buen hacer ante el Getafe..

El FC Barcelona recibe a los valencianistas tras empatar a uno en Vallecas. Los de Flick no han arrancado con toda la contundencia que seguramente querían pero aun así, continúan invictos en estas tres jornadas. El técnico alemán no podrá contar con Gavi, Balde y Frenkie de Jong por lesión.

Noticias relacionadas

El superordenador dictamina en qué puesto acabará el Valencia y sus opciones de Europa y de puntuar ante el FC Barcelona

El superordenador dictamina en qué puesto acabará el Valencia y sus opciones de Europa y de puntuar ante el FC Barcelona

Kempes: «El Valencia tiene que ser poderoso en Barcelona»

Kempes: «El Valencia tiene que ser poderoso en Barcelona»

Una empresa americana gestionará la restauración y el hospitality del Nou Mestalla

Una empresa americana gestionará la restauración y el hospitality del Nou Mestalla

Horario y dónde ver el partido por TV

El Valencia visita al FC Barcelona este domingo 14 de septiembre para disputar la cuarta jornada de La Liga EASPORTS. El encuentro se jugará a las 21:00 horas en el Estadi Johan Cruyff. El partido se podrá ver en televisión a través de Movistar La Liga. También puedes seguir el minuto a minuto en la web de LAS PROVINCIAS.

Resto de la jornada 4

- Sevilla FC - Elche CF. (Viernes 12. 21:00h)

- Getafe CF - Real Oviedo. (Sábado 13. 14:00h)

- Real Sociedad - Real Madrid. (Sábado 13. 16:15h)

- Athletic Club - Alavés. (Sábado 13. 18:30h)

- Atlético de Madrid - Villarreal CF. (Sábado 13. 21:00h)

- Celta de Vigo - Girona FC. (Domingo 14. 14:00h)

- Levante UD - Real Betis. (Domingo 14. 16:15h)

- CA Osasuna - Rayo Vallecano. (Domingo 14. 18:30h)

- RCD Espanyol - RCD Mallorca. (Lunes 15. 21:00)

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un hombre de 51 años muere en un accidente de moto en Valencia
  2. 2 El popular barrio de Valencia que más sube el precio para comprar una vivienda en el último mes
  3. 3 Dos heridos graves en un choque frontal entre dos coches en Picassent
  4. 4

    La alta sociedad valenciana se cita en una boda en la Ribeira Sacra gallega
  5. 5

    Las 15 urgencias del Jardín del Turia
  6. 6 Cinco años de prisión para un policía de Valencia por agresiones sexuales a una menor
  7. 7 Aemet activa un aviso amarillo en la Comunitat por lluvias este domingo y anuncia un bajón de temperaturas en Valencia
  8. 8 Una mujer de 70 años, herida grave al ser atropellada por un patinete en Torrent
  9. 9 La Lotería Nacional de este sábado deja su primer premio en un municipio de apenas 2.300 habitantes
  10. 10 Detenido en Burriana un agresor sexual que huyó para eludir una condena de 15 años de cárcel

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias FC Barcelona - Valencia CF: a qué hora juegan hoy y dónde ver por televisión

FC Barcelona - Valencia CF: a qué hora juegan hoy y dónde ver por televisión