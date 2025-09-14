FC Barcelona - Valencia CF: a qué hora juegan hoy y dónde ver por televisión Corberán no quiere cometer los fallos del curso pasado y tiene clara la idea de juego que debe aplicar

El Valencia CF regresa del parón internacional con un duro partido por delante. Es cierto que no ha sido el mejor arranque con 4 puntos de 9 posibles, pero las sensaciones del equipo ante el Getafe, que llegaba como revelación de La Liga tras ganar dos pàrtidos como visitante, fueron muy positivas.

En el regreso a la competición, los de Carlos Corberán se enfrentarán al FC Barcelona. Los culés fueron el sabor más amargo de la media temporada que realizó el técnico el curso pasado. Dos encuentros, en liga y copa, que acabaron con dos derrotas abultadas, 7-1 y 0-5 respectivamente.

Esta vez, Corberán ha aprendido de sus errores y cambiará la forma de encarar el partido ante el vigente campeón de liga. Todo apunta a que el Valencia optará por defender en un bloque bajo a esperar a los culés para cazar al conjunto de Hansi Flick al contragolpe con la velocidad de Arnaut Danjuma y Largie Ramazani, que apunta a la titularidad tras su buen hacer ante el Getafe..

El FC Barcelona recibe a los valencianistas tras empatar a uno en Vallecas. Los de Flick no han arrancado con toda la contundencia que seguramente querían pero aun así, continúan invictos en estas tres jornadas. El técnico alemán no podrá contar con Gavi, Balde y Frenkie de Jong por lesión.

Horario y dónde ver el partido por TV

El Valencia visita al FC Barcelona este domingo 14 de septiembre para disputar la cuarta jornada de La Liga EASPORTS. El encuentro se jugará a las 21:00 horas en el Estadi Johan Cruyff. El partido se podrá ver en televisión a través de Movistar La Liga. También puedes seguir el minuto a minuto en la web de LAS PROVINCIAS.

Resto de la jornada 4

- Sevilla FC - Elche CF. (Viernes 12. 21:00h)

- Getafe CF - Real Oviedo. (Sábado 13. 14:00h)

- Real Sociedad - Real Madrid. (Sábado 13. 16:15h)

- Athletic Club - Alavés. (Sábado 13. 18:30h)

- Atlético de Madrid - Villarreal CF. (Sábado 13. 21:00h)

- Celta de Vigo - Girona FC. (Domingo 14. 14:00h)

- Levante UD - Real Betis. (Domingo 14. 16:15h)

- CA Osasuna - Rayo Vallecano. (Domingo 14. 18:30h)

- RCD Espanyol - RCD Mallorca. (Lunes 15. 21:00)

