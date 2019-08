El Barça se impacienta con el futuro de Rafinha Viernes, 2 agosto 2019, 00:31

La crisis institucional que vive el Valencia ha provocado que el fichaje de Rafinha se paralice por el momento, aunque sigue siendo un objetivo para Marcelino. La finalización del contrato del jugador en 2020 es el principal escollo para mantenerlo en la plantilla, algo que el club ya se plantea si no llega una buena oferta. El Barcelona ya ha asumido que formará parte del Gamper contra el Arsenal el domingo, pero el objetivo es que no suba al avión para la gira en Estados Unidos. Pese a ello, las buenas actuaciones del brasileño en Japón no pasaron desapercibidas para Ernesto Valverde, que no tendría inconvenientes en mantenerlo en la plantilla como alternativa en la delantera o en banda, tras la salida de Malcom rumbo a Rusia y las dificultades para que regrese Neymar.