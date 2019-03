Bakú y el espejo de Göteborg Mista marcó el gol decisivo en la eliminatoria de semifinales contra el Villarreal. / jesús signes El Valencia se cruza con el Villarreal, como en la UEFA que conquistó en 2004 El sorteo de la Europa League empareja a los dos representantes de la Comunitat, que ya se vieron hace 15 años en semifinales TONI CALERO Sábado, 16 marzo 2019, 01:35

valencia. No habrá viajes para Valencia y Villarreal en los cuartos de final de la Europa League. Eran dos los representantes de la Comunitat en el sorteo que se celebró ayer en Nyon y el destino les ha emparejado. El equipo de Marcelino y el de Javi Calleja se van a jugar un puesto en semifinales entre el 11 y el 18 de abril, cuando se disputan los partidos de ida (La Cerámica) y vuelta (Mestalla) de un torneo que ha entrado en una fase decisiva camino de la gran final de Bakú (Azerbayán) que otros seis conjuntos (Arsenal, Nápoles, Benfica, Eintracht de Frankfurt, Chelsea y Slavia de Praga) pretenden amarrar.

A Jorge López, miembro de la secretaría técnica y representante del Valencia en Nyon, no le gustó el enfrentamiento con el Villarreal. «Nos hemos deseado suerte y no queríamos ninguno que nos tocase, pero ha tocado así», admitió López, que como jugador defendió las camisetas de ambos equipos y ayer destacaba el pequeño 'lujo' de no afrontar grandes desplazamientos. El Valencia, como se demostró con el gol de Guedes en el último minuto ante el Krasnodar, sigue bendecido en los torneos de eliminatorias. Entra de lleno la celebración del centenario y últimamente son todo buenas noticias para el club de Mestalla, otra vez agraciado en el sorteo. Evitó el Valencia a Chelsea, Arsenal o Nápoles y además, como sucediera en Copa del Rey ante Getafe y Betis, va a jugar la vuelta de los cuartos de final en casa y también lo haría en una hipotética semifinal.

El recorrido europeo del Valencia en este curso cada vez recuerda más al de 2004, cuando el equipo blanquinegro conquistara por última vez la Copa de la UEFA. Entonces se cruzó el Villarreal en el camino (semifinales) y después del 0-0 de la ida en El Madrigal, Mista anotó en Mestalla el tanto que metía a los de Rafa Benítez en la finalísima de Göteborg. «Esperemos dar la vuelta a lo que ocurrió en 2004», reconocía ayer Calleja, el técnico de un Villarreal que intenta remontar el vuelo de una temporada tormentosa.

Al Valencia le sonríe la suerte: jugará la vuelta en casa y si pasa repetirá en semifinales Parejo: «Estamos en nuestro mejor momento pero será una eliminatoria muy difícil»

Y, aunque tal y como asegura Dani Parejo, el Valencia pasa por su «mejor momento de la temporada», los blanquinegros desconfían de un Villarreal de dos caras. Pelea para salir de la zona baja en Liga pero en la Europa League está fiable. El conjunto amarillo acabó primero en un grupo con Rapid de Viena, Glasgow Rangers y Spartak de Moscú; en las confrontaciones directas eliminó al Sporting de Portugal y con suma facilidad al Zenit de San Petersburgo, al que derrotó en Rusia y en casa. «Conocemos muy bien al rival, tiene una gran plantilla y un gran entrenador», apuntilló Calleja.

Marcelino, por cierto, también pasó por el banquillo del Villarreal y en estos momentos trabaja para entregar un título al Valencia en el curso del centenario. «Es un año muy especial. Siempre dije que creía en este equipo», advertía Parejo, que ante el Villarreal espera partidos muy diferentes a los de Liga: «Nos hemos enfrentado dos veces, pero las competiciones europeas son diferentes, se vive otro ambiente. Va a ser un partido muy complicado, estamos a cuatro partidos de poder jugar una final europea y será una eliminatoria difícil y complicada».

El Valencia se centra en el duelo de mañana ante el Getafe, pero la mente se distrae con la final de Copa del Rey ante el Barcelona (25 de mayo) y el sueño de llegar con vida a Bakú el 29 de mayo.