Dimitrievsky, durante un partido con el Rayo Vallecano

El baile en las porterías de Valencia y Levante

Ambos clubes se interesan en Luis Maximiano, aunque en ambos casos su llegada está condicionada por otros movimientos

José Martí

Valencia

Viernes, 15 de agosto 2025, 00:38

Hacerse con un portero es lo más parecido en el deporte al juego de las sillas. Nadie quiere quedarse sin el suyo, pero para que ... todo encaje deben darse ciertos movimientos que, probablemente, dejen desprotegido a más de un equipo. El Valencia ha sabido suplir la marcha de Mamardashvili con un fichaje de renombre como Julen Agirrezabala. El jugador, además, se ha acoplado bien al club y la ciudad y ha recibido el beneplácito de la hinchada. Pero encajar las piezas se hace más difícil entre los reservas. Cristian Rivero se quedará como tercer portero. El suplente, Stole Dimitrievsky, no está cómodo con ese rol. Él firmó por el Valencia pensando que iba a ser titular, y ahora se quiere marchar.

