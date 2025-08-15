El baile en las porterías de Valencia y Levante

Hacerse con un portero es lo más parecido en el deporte al juego de las sillas. Nadie quiere quedarse sin el suyo, pero para que ... todo encaje deben darse ciertos movimientos que, probablemente, dejen desprotegido a más de un equipo. El Valencia ha sabido suplir la marcha de Mamardashvili con un fichaje de renombre como Julen Agirrezabala. El jugador, además, se ha acoplado bien al club y la ciudad y ha recibido el beneplácito de la hinchada. Pero encajar las piezas se hace más difícil entre los reservas. Cristian Rivero se quedará como tercer portero. El suplente, Stole Dimitrievsky, no está cómodo con ese rol. Él firmó por el Valencia pensando que iba a ser titular, y ahora se quiere marchar.

El Valencia busca una bala en la recámara para proteger la meta si se marcha el macedonio. Por eso ha entablado negociaciones con Luís Maximiano, portero del Almería, que fue titular toda la temporada pasada excepto en los partidos de playoff. Esto enfadó al luso, que quiere salir de Almería. El Valencia no está dispuesto a pagar, pero ofrece una cesión con opción de compra. Pero, para que esto llegue a puerto, antes tendrá que partir Dimitrievsky.

Dimitrievsky tiene novias en este mercado. En el fútbol internacional, según informó Matteo Moretto, despierta el interés de Genoa, Lille y Fenerbache. En España los principales interesados son Mallorca, Celta y Levante. En el primer caso, el club mallorquín tendrá antes que dejar salir antes a Dominik Greif, portero titular, que ha manifestado su deseo de marcharse. Pero en el Celta y Levante acontece un panorama similar, puesto que desean mejorar lo que tienen. En Vigo hay dudas con Iván Villar, meta titular, ausente en los tres últimos partidos de pretemporada. El Levante tiene un problema mayor.

El club de Orriols dejó libre a Andrés Fernández en junio. Desde entonces han sonado una larga ristra de porteros distintos: Navas, Moldovan, Marrero, Iturbe, Vaclik... Pero ninguna operación se ha cerrado. Por eso, a menos de veinte días de que finalice el mercado, la lista se ha reducido a tres nombres: Karl Hein, Luis Maximiano y Stole Dimitrievsky. La operación de Luis Maximiano tiene el mismo porqué que el intento del Valencia, con la salvedad de que a Orriols llegaría para ser titular. Pero, curiosamente, si al Ciutat acabase yendo Dimitrievsky, esto abriría la puerta de Mestalla a Maximiano. Una cadena de sucesos.

Dimitrievsky gusta en el seno del Levante. Especialmente a Pepe Danvila, consejero delegado del club. El portero del Valencia tiene experiencia en Primera y veteranía, dos requisitos puestos por la dirección deportiva. Aunque, en este momento y dada la difícil situación del Levante en portería, no es descartable que el decano valenciano acabe sin firmar a ninguno. Se quedaría Pablo Cuñat como titular, con Alfonso Pastor y Álex Primo en el banquillo. Buena parte de la decisión depende del mes de agosto que haga Cuñat, que será titular contra Alavés, Barça y Elche.