Valencia CF: Los de arriba se ponen las pilas La alegría del gol. En la foto, Rodrigo, Guedes y Gameiro se felicitan tras el tanto que se consiguió frente al Betis en Copa. / efe/b. aliño Rodrigo exhibe por fin su olfato goleador y Gameiro exprime con puntería y con asistencias los minutos cuando sale | El Valencia lleva once partidos sin perder y Marcelino, además, respira ahora más tranquilo con el despertar de sus puntas C. V. VALENCIA. Martes, 5 marzo 2019, 02:12

Que el Valencia lleve once partidos consecutivos sin perder es cosa de muchos, pero da la casualidad que hay algunos aspectos que sobresalen más que otros y que han contribuido de manera bastante decisiva en el impulso que está experimentando el equipo. Neto mantiene su habitual seguridad pero es verdad que Garay y Paulista han sintonizado más que nunca (el equipo sólo ha encajado un gol en los últimos siete encuentros); Parejo por su parte se ha empeñado como siempre en alcanzar la excelencia; a Gayà no hay nadie que lo supere por su banda; Kondogbia empieza a exprimir su poderío y en eso es bastante bueno, y delante se han puesto de acuerdo Rodrigo y Gameiro para despertar a la vez. Mestalla vivió una nueva fiesta este domingo y buena parte de culpa la tienen estos dos últimos futbolistas, el primero porque impulsó al Valencia con un golazo y el segundo porque terminó de encender la traca a un minuto para el final con ese segundo y definitivo gol.

Aunque han aparecido demasiado tarde en la escena tanto el hispano brasileño y el francés, que la cabezonería de Marcelino acabe imponiéndose depende en buena medida de cómo tengan de afinada ambos su puntería de aquí hasta el final de la película. Lo de Rodrigo ha sido muy curioso. Empezó marcándole al Atlético en la jornada 1 y no repitió alegría hasta 23 partidos después (Eibar-Valencia). Demasiado para el mejor delantero que tiene hoy por hoy el Valencia. No le quedó otro remedio a Marcelino que salir en su defensa, echándose a sí mismo todas las culpas por haberlo exprimido demasiado después de un verano en el que el internacional español estuvo en boca de todos con la posibilidad de que Peter Lim lo acabara vendiendo. Es fácil adivinar que Rodrigo se expone a repetir experiencia este próximo verano, más aún si el Valencia no acaba metiéndose finalmente en Champions.

Con un tercio de la temporada liguera por delante, es probable que Gameiro y Rodrigo compartan más veces titularidad. Hasta ahora, poco lo han hecho. En concreto, en tan sólo seis ocasiones de los 42 encuentros que se han disputado. Y en esa media docena de ocasiones, el fruto recogido en lo que a dianas se refiere es bastante escaso: un gol de Rodrigo y otro para Gameiro.

Rodrigo marcó en la primera jornada pero luego estuvo 23 partidos sin ver puerta

El domingo, Marcelino optó por poner a Rodrigo de inicio y a Santi Mina. El gallego estuvo bastante apagado aunque colaboró de manera directa en el golazo que hizo Rodrigo. Eso le salvó de alguna manera porque hubo voces que en tribuna le pidieron a Marcelino el cambio mucho antes de que lo hiciera (69'). Le salió bien en cualquier caso al entrenador la permuta porque Gameiro estuvo bastante ágil en sus intervenciones y sobre todo certero para rematar la asistencia de Carlos Soler. El francés está demostrando que pese a partir desde el banquillo sabe exprimir con goles y asistencias los minutos que juega.

Rodrigo

9 goles son los que lleva el internacional español, cinco de ellos en Liga y otros cuatro en Copa del Rey. Le falta todavía al delantero estrenarse este año en competición europea.

Titular en 26 de 35.

35 encuentros ha disputado esta temporada Rodrigo, de los cuales 26 fue titular. Tan sólo ha estado lesionado en dos ocasiones, pero únicamente se perdió cuatro partidos en total por esta circunstancia.

Seis asistencias.

Media docena de pases de gol ha dado en lo que va de campaña el futbolista, que seguramente volverá a ser titular este jueves. Sobrino no entró ni en la lista.

Gameiro

4 goles de los siete que ha marcado esta temporada con la camiseta del Valencia llegaron cuando el francés salió desde el banquillo. Un porcentaje que le iguala, en el fútbol europeo, a los números que acumulan jugadores como Raman, Cafaro y Simeone, pero lejos de los 11 goles de 14 que ha marcado Alcácer iniciando los partidos como reserva. El delantero se ha convertido en el goleador más fiable para Marcelino García actuando como suplente, un rol que no supo ejecutar Batshuayi esta temporada.

965 minutos.

Ha disputado el galo en los 20 partidos que ha disputado esta campaña en Liga, con 10 titularidades.