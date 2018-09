Arranca el pulso en las bandas Ferran Torres, en el encuentro ante el Everton. / lázaro de la peña Guedes, Carlos Soler, Cheryshev y Ferran Torres se juegan dos puestos | El año pasado los dos primeros fueron indiscutibles pero la competencia aumenta con la llegada del ruso y la mejora del de Foios T. CALERO VALENCIA. Viernes, 14 septiembre 2018, 01:52

Mateo Alemany sólo tiene ojos para el Betis. Ni quiso perder un segundo el director general del Valencia para hablar de la Juventus o el Manchester United. No. Después de sumar dos puntos de nueve posibles, esta cuarta jornada ya deja aroma a fecha importante porque la Liga es la prioridad y las oportunidades no vuelven. En esta tesitura, Marcelino dispone de poco margen de maniobra con las rotaciones aunque por delante haya un calendario de vértigo: después del Betis toca Juventus, Villarreal, Celta, Real Sociedad, Manchester United y Barcelona. Un carrusel de miedo para el que el técnico necesitará de todas sus piezas a un nivel óptimo.

Al tiempo que el Valencia le intenta coger el pulso a la Liga se inician las batallas individuales por los huecos del once. Y en las bandas ha crecido muchísimo la competencia respecto a la temporada anterior con Guedes, Cheryshev, Carlos Soler y Ferran Torres (sin perder de vista a Wass) peleando por dos posiciones.

En las tres primeras jornadas, Soler ha sido fijo en el perfil derecho, incluso con la baja de Kondogbia en el derbi obvió Marcelino el concurso del canterano en el centro del campo. En la izquierda han jugado Wass (los partidos contra el Atlético y el Espanyol) y Cheryshev ante el Levante porque el danés hizo dupla con Parejo. Soler ha vuelto de la concentración de la sub-21, donde es uno de los principales espadas, consciente de que Ferran Torres viene apretando. El extremo de Foios mejoró al Valencia en Orriols y provocó la expulsión de Coke, añadiendo a esa participación su buen partido en el amistoso contra el Alcoyano. Promete el pulso entre los dos canteranos y también la lucha Guedes-Cheryshev en la izquierda.

Wass es el quinto elemento para Marcelino: puede actuar en las dos posiciones

El ruso parte con más opciones de ser titular mañana porque está con más ritmo y además ve portería con facilidad. En el Valencia ya se estrenó como goleador este curso y tiene todas las papeletas para formar en el once mañana. Guedes, por su parte, es todavía una incógnita a nivel competitivo. Ha entrenado con normalidad en la ciudad deportiva de Paterna, pero su llegada se retrasó y las molestias en el pie no ayudaron a que se pusiera al nivel de sus compañeros. El extremo, eso sí, regresa fresco de su estancia con Portugal porque Fernando Santos no contó con él en ninguno de los dos partidos.

En principio Guedes va a estar en la convocatoria para recibir al Betis y dependiendo de su evolución en los próximos días, Marcelino puede retrasar su 'debut' como titular hasta el choque de Champions (miércoles 19) ante la Juventus. El fichaje más caro de la historia del Valencia, Cheryshev e incluso los dos canteranos miran de reojo a Daniel Wass. Marcelino confía ciegamente en el exfutbolista del Celta, un comodín para las bandas y el centro del campo. La competencia ha aumentado en este año del centenario y el ganador, como suele decirse en estos casos, siempre es el entrenador.