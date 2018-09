Archivado el caso del presunto dopaje de Cheryshev Viernes, 14 septiembre 2018, 01:44

La Agencia España de Protección de Salud y el Deporte, dependiente del Ministerio de Cultura y Deporte, comunicó ayer que daba por concluida su investigación por presunto dopaje de Denis Cheryshev. Fue el propio jugador del Valencia quien publicó la carta en sus cuentas de redes sociales.

«Estimado Sr. Cheryshev, me dirijo a usted para informarle que junto con la Agencia Mundial Antidopaje y debido a las informaciones aparecidas sobre un supuesto uso de sustancias prohibidas en el deporte durante su tiempo en el Villarreal Fútbol Club, se ha realizado una investigación que ha concluido con el archivo de la misma por no encontrar indicios de conductas irregulares», firma Jesús Muñoz-Guerra Sevilla, Jefe del Departamento de Prevención y Control del Dopaje. El padre del jugador realizó unas declaraciones durante el Mundial y la traducción no fue correcta. El club y el propio Cheryshev estaban seguros de que el caso no tendría mucho recorrido, como así ha sido.