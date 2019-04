Aprobada la Supercopa que rechaza el Valencia La entidad de Mestalla estudia las acciones legales a tomar al considerar que no se pueden cambiar los parámetros de un torneo a mitad de una temporada José Manuel Ochotorena, preparador de porteros blanquinegro, vota en contra del planteamiento de su club en la elección de formato R. ERRASTI/C. V. Lunes, 29 abril 2019, 23:35

valencia. Después de perder una oportunidad el fin de semana para meter el codo en la lucha por la Liga de Campeones, la semana empieza torcida para el Valencia. Rubiales -Federación Española- ha hecho oídos sordos a las quejas del Valencia por el nuevo formato de la Supercopa y ha sacado adelante de una manera arrolladora este cambio de competición que se aplicará en esta misma edición. Ni tan siquiera José Manuel Ochotorena, preparador de porteros de la entidad valencianista y que asiste como asambleísta como técnico, votó en contra de la propuesta de Rubiales. Amadeo Salvo, expresidente de la entidad de Mestalla y miembro de la junta aunque no tiene derecho a voto, asistió en directo a esta contradictoria escena.

Al Valencia ahora le queda, tal y como advirtió en el burofax que llegó ayer mismo a la sede de la Federación, emprender acciones legales para contrarrestar lo que ha considerado en privado como una auténtica «golfada». Por eso el equipo de abogados del club estudia los argumentos para iniciar la oportuna reclamación por la vía deportiva e incluso, si llegara el caso, por el camino de la justicia ordinaria. Es el único recurso que le queda después de que esta nueva Supercopa Supercopa de España saliera adelante, con 94 votos a favor, solo dos en contra (Los Barrios y la Ponferradina) y también una abstención (presidente de la Territorial de Andalucía). Hasta el Atlético de Madrid, con su presidente Enrique Cerezo presente, cambió el sentido del voto, respaldando la postura federativa aunque en la Liga se había postulado en sentido contrario.

El cambio es radical porque de jugársela el Valencia en agosto a ida y vuelta o único partido como el año pasado con el Barça (campeón de Liga), ahora el formato será de 'final four' en el mes de enero entre los dos finalistas de Copa 2018 y los dos primeros clasificados en Liga (en este caso Atlético de Madrid y Real Madrid).

El torneo, cuya sede aún está por definir y se especula podría celebrarse en Arabia Saudí y Estados Unidos, se jugará entre el 8 y 12 enero, coincidiendo con la segunda eliminatoria de Copa del Rey en la que los participantes también están exentos -como en la inicial del 18 diciembre 2019- ya que accederán a ese torneo en los dieciseisavos de final. Habrá dos semifinales pero no duelo por el tercer y cuarto puesto. Rubiales aseguró que habrá un mínimo de 1,8 millones de euros para cada participante si bien no ocultó que Barça y Real Madrid puede que consigan más debido a su caché internacional. «Vaya donde se vaya para la Supercopa, habrá tres tipos de ingresos. En el deportivo: la FEF va a poner 5 millones de euros por participar. Por participar se llevará cada uno 800.000 euros. El semifinalista un 1,4 y el ganador 2 millones. Los ingresos comerciales de equipos como el Madrid o el Barcelona no son iguales que otros equipos. Vamos utilizar el acuerdo para que los clubes que generan menos tengan un millón de euros más. El 90% de los que pueden ir -mensaje para el Valencia- no tienen esas opciones salvo dos o tres equipos grandes», recordó Rubiales.

«Si alguien impugna algún punto de la Asamblea también puede hacer daño a unos terceros. Estoy satisfecho porque lo propuesto supone una mejora. Era una muy importante para los clubes. Feliz por el apoyo de los clubes», apuntó Rubiales después de que varios clubes, como el Atlético, cambiaran sus votos en una Asamblea en la que de 141 asambleístas (20 clubes y 13 jugadores profesionales y 29 equipos y 19 futbolistas) apenas votaron cien. «Quien no ha querido hablar dentro del convenio ha sido LaLiga. Es más, han pretendido arrebatar a la Federación funciones y apropiarse de ellas. Ha sido imposible poder hablar como queríamos», lamentó.

El Valencia se queda pues en solitario en esta lucha por lo que considera una injusticia federativa, al no haberle consultado en ningún momento. Se entiende en Madrid, en cambio, que la posición de fuerza del Valencia responde también a un respaldo hacia el presidente de LaLiga, Javier Tebas.

Tebas, dicho sea de paso, no acudió ya que se opone de manera radical y parece decidido a impugnar en los tribunales los acuerdos que se dieron este lunes.