Apretón de Marcelino y respaldo de Murthy

Marcelino hace una indicación a sus jugadores. C. VALLDECABRES VALENCIA. Viernes, 21 septiembre 2018

Motivación, autoestima, apoyo y todo los argumentos que de ese mismo estilo lleva insistiendo públicamente Marcelino, pero cuando el entrenador se viste de corto y se pone a trabajar, el tono del discurso en ocasiones cambia. La situación también lo propicia. Ayer, por ejemplo. Apenas doce horas después de que el Valencia se pegara el batacazo europeo contra los italianos con una preocupante muestra de impotencia propia, Marcelino cambió los discursos paliativos y apretó las clavijas a los suyos. Fue sólo una arenga y en otro contexto sería sólo una anécdota, pero en la zona de incertidumbre que se mueve el Valencia, la cuestión al menos no pasó desapercibida.

«Vamos, que parece que todavía estamos de pretemporada», se escuchó decir en un momento a Marcelino. Que el Valencia no acaba de tomarle el pulso a la realidad en la que se mueve es más que evidente viendo los resultados. El técnico no está para bromas porque la temporada se le está torciendo de manera inesperada y lo que exige ahora es una intensidad mayor en el trabajo de Paterna. Al menos en esta ocasión en la que se preparó en la última parte de la sesión un cara a cara con el filial, que acabó siendo goleado. Participaron, eso sí, aquellos que no jugaron de salida contra la Juve.

El golpe en el seno del club también se ha dejado sentir. La visita de Anil Murthy a Paterna es prueba de ello. Por supuesto no es la primera vez que el presidente se deja ver por el entrenamiento, pero que lo haga este jueves precisamente es un hecho al menos que merece ser destacado. El dirigente, tan proclive a utilizar las redes sociales para dar noticias o transmitir estado de ánimo tanto personal como profesional, no dejó escapar esta vez tampoco la oportunidad y el mensaje que lanzó sin especificar destino es bastante clarificador: «Unidad, ánimo y trabajo. Es el único camino, 'amunt'».

Tampoco pasó desapercibido la imagen que se vio a pie de campo. Murthy y Marcelino se fundieron en un abrazo, circunstancia que se puede interpretar como una clara muestra de que desde el consejo directivo se mantiene la fe en la capacidad del entrenador. Hay que recordar que este verano Peter Lim dio el visto bueno para que se ejecutara el acuerdo de renovación del técnico. Por cierto, el agente de Marcelino, Eugenio Botas, estuvo también en la ciudad deportiva. El mercado de enero se acerca.