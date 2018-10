«Ante el Hércules no hubo discriminación, sino seguridad» Jueves, 1 noviembre 2018, 00:11

Mateu Alemany afirmó ayer que en el partido entre el Mestalla y el Hércules «no hubo discriminación hacia los seguidores del club alicantino, sino que no se les vendieron entradas en taquilla por una cuestión de seguridad». El director general del Valencia explicó que los clubes piden entradas para los partidos de fuera y que el que las recibe se hace responsable de su reparto. «La obligación es dar el cinco por ciento y nosotros le dimos el veinticinco. Ellos se deben hacer responsables de que no vengan para evitar incidentes. Estaban advertidos de que tenían un cupo y debían saber que no podían ir a las taquillas». Alemany negó que el Valencia no quisiera que acudieran aficionados del Hércules: «Si hubiera sido así habríamos cerrado la taquilla».