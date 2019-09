El anhelo del Valencia habita en San Mamés Kang In y Coquelin, ayer en el entrenamiento celebrado en Paterna. / irene marsilla El Athletic ocupa zona Champions y sólo ha encajado dos goles en la Liga | El conjunto vasco ha convertido su estadio en un fortín mientras el equipo de Mestalla llega tocado por las bajas de Kondogbia y Gameiro LOURDES MARTÍ * LOURDES.MARTI@LASPROVINCIAS.ES Sábado, 28 septiembre 2019, 00:49

valencia. Seis puntos separan al Valencia de la cuarta plaza. Ahí, en la última posición con billete a Champions se encuentra el Athletic. El conjunto vasco es el equipo que anhelan ser los blanquinegros. Garitano le ha dado a su grupo la personalidad que el Valencia de Celades todavía busca. San Mamés es un fortín para los rojiblancos. No han dejado escapar ningún punto esta temporada. Sólo han encajado dos goles esta campaña y, además, llegan al partido de hoy con todos los hombres disponibles. Todo un lujo, debe pensar Celades. Este mediodía, el entrenador catalán se verá obligado a reestructurar su centro del campo. Kondogbia, Parejo y Coquelin en la medular es quizás el primer sello reconocible del técnico del Valencia. Pero las lesiones le han obligado también a modificarlo.

En el último partido, a los lesionados Carlos Soler, Cristiano Piccini y José Luis Gayà se les sumaron Kondogbia y Gameiro. Aunque las dolencias de ambos son leves. El primero sufre una sobrecarga mientras el delantero cuenta con una distensión. Ninguno estará hoy en Bilbao pero ayer Celades se mostraba optimista y no descartaba que tanto el uno como el otro estén disponibles antes del parón liguero.

Ante un equipo que ejerce una presión asfixiante a sus rivales como el Ahtletic, Celades intentará sumar su primera victoria de la temporada en Liga (la segunda del equipo) y deberá decidir si vuelve al 4-4-2 apostando por un once previsible o sorprende como hizo ante el Getafe en Mestalla sentando a Cillessen y dándole la titularidad a Kang In y Correia. No se espera que tengan minutos, aunque al menos han viajado, los delanteros Manu Vallejo y Sobrino. Tampoco ha sido un desplazamiento más para Ferran Torres. El día de su 18 cumpleaños debutó como titular en el Valencia en el nuevo San Mamés. Hace un año y medio de aquello. El equipo logró arrancar un punto del coliseo rojiblanco donde hoy se esperan 30 grados y, sobre el césped, el mismo once que está haciendo disfrutar a la grada esta temporada.